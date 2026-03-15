Sport in tv oggi (domenica 15 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 15 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, la F1 con il GP in programma a Shanghai, e tanto altro ancora.

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Ad Indian Wells, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Jannik Sinner affronterà nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev: si tratta della sfida numero 16 tra Sinner e Medvedev sul circuito maggiore, con l’azzurro che è in vantaggio nei precedenti per 8-7. L’azzurro, però, ha vinto 8 degli ultimi 9 incontri, giocati tutti tra la finale di Pechino 2023 e le ATP Finals del 2024, con l’unica eccezione del match dei quarti di Wimbledon 2024, vinto da Medvedev.

Dopo la Sprint di ieri, con il monegasco Charles Leclerc secondo ed il britannico Lewis Hamilton terzo, la Ferrari vuole fare ancora meglio nel GP di Cina, anche rispetto al fine settimana disputato in Australia, ed anche nella gara classica di Shanghai punta a salire sul podio con entrambe le vetture.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 15 marzo

2.00 Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Italia-Corea del Sud, Cina-Svizzera, Australia-Danimarca, Stati Uniti-Canada – The Curling Channel

8.00 F1, GP Cina: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

9.00 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (8.30-10.30, 12.00-13.00), Rai Sport HD (10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21.00), Rai Play CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

9.00 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: 1a manche slalom maschile – FIS TV

9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazioni Large Hill HS134 maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

10.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen HS130 femminile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel: superG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: cross maschile e femminile – Rai Play Sport 3, Discovery Plus, HBO Max

11.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen HS130 maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Reggio Emilia – LBA TV

12.00 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: 2a manche slalom maschile – FIS TV

12.30 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 7a tappa – 13.05 Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, 13.20 Eurosport 2 HD, DAZN, 14.45 Rai 2 HD

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Verona-Genoa – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Ternana – DAZN

12.35 Biathlon, Coppa del Mondo Otepää: staffetta single mixed – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

13.00 Ciclismo femminile, Trofeo Alfredo Binda – 15.45 Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max

13.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen 5 km femminile – Discovery Plus, HBO Max

13.30 Ciclismo, Parigi-Nizza: 8a tappa – 15.10 Discovery Plus, HBO Max, 15.45 Eurosport 2 HD, DAZN

13.50 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen 10 km maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

14.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Milan – Rai Play Sport 3, DAZN, 15.00 Rai Sport HD

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Rugby, Sei Nazioni Under 20: Galles U20-Italia U20 – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: Large Hill HS134 femminile – Discovery Plus, HBO Max

14.40 Biathlon, Coppa del Mondo Otepää: staffetta mista – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Bologna – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Cagliari – DAZN, DAZN 2

15.15 Short track, Mondiali Montreal: 3a giornata, ripescaggi – YouTube Skating ISU

15.30 Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Danimarca-Svezia, Corea del Sud-Giappone, Scozia-Stati Uniti, Australia-Norvegia – The Curling Channel

16.10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: Large Hill HS134 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

17.00 Volley, SuperLega: gara-2 quarti, Monza-Perugia – DAZN, VBTV

17.00 Basket, Serie A: Varese-Treviso – LBA TV

17.15 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Novara, gara-1 semifinale – Diretta tv su RaiSportHD dalle 17.55, streaming su RaiPlaySport 2 e VBTV

17.30 Basket, Serie A: Cantù-Napoli – LBA TV

18.00 Basket, Serie A: Cremona-Brescia – LBA TV

18.00 Volley, SuperLega: gara-2 quarti, Civitanova-Trento – VBTV

18.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: PGS maschile e femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

18.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Fiorentina – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Como-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.35 Short track, Mondiali Montreal: 3a giornata, finali – Rai Play Sport 3, Discovery Plus, HBO Max, YouTube Skating ISU

19.00 Volley, SuperLega: gara-2 quarti, Milano-Verona – DAZN, VBTV

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: finale, Sabalenka-Rybakina – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Milano – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.30 Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Italia-Svezia, Giappone-Norvegia, Turchia-Scozia, Canada-Cina – The Curling Channel

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Milan – DAZN, DAZN 1

22:00 Basket femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia-Spagna – RaiSport HD, Rai Play, Sky Sport Mix, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

Non prima delle ore 22.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: finale, Sinner-Medvedev – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

1.00 di lunedì 16 marzo World Baseball Classic, semifinali: Stati Uniti-Repubblica Dominicana – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

1.30 di lunedì 16 marzo Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Italia-Australia, Stati Uniti-Turchia, Svizzera-Corea del Sud, Danimarca-Cina – The Curling Channel

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI CINA DI F1 DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10.45

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DEL TROFEO BINDA DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 13.09

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.15

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-TRENTO DI VOLLEY DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SHORT TRACK DALLE 18.35

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DI BASKET FEMMINILE DALLE 22.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV DALLE 22.00