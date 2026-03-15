F1 oggi, GP Cina 2026: orario gara 15 marzo, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 15 marzo, andrà in scena il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista di Shanghai si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 08.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

La Ferrari inizierà dalla seconda fila. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno concluso le qualifiche in terza e quarta posizione alle spalle delle due Mercedes di Kimi Antonelli e di George Russell. La Rossa vorrà far leva sul suo miglior spunto al via per mettere in difficoltà le Frecce d’Argento e imporre la propria strategia.

Vero è che per quanto fatto vedere nel corso del week end, la W17 è la miglior macchina e mette nelle condizioni Antonelli o Russell per colpire. Il giovane pilota italiano, in pole-position per la prima volta (pilota più giovane di sempre della storia della F1), ha la possibilità di vincere il suo primo GP. Vedremo se saprà sfruttare l’occasione e non commettere errori.

Il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Shanghai.

F1 OGGI IN TV

Domenica 15 marzo (orari italiani)

Ore 8.00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP CINA F1 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 15 marzo

Ore 14.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.