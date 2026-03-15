Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il tris

È il momento di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della prima parte di stagione. Si corre il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio. La settimana si conclude con l’ultimo test di alto livello per le atlete prima della Milano-Sanremo in programma sabato 21 Marzo.

La corsa in linea, giunta alla ventisettesima edizione, parte da Luino e si conclude a Cittiglio dopo aver percorso 152,7 chilometri. Le atlete partecipanti, saranno presenti al via sedici squadre del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Elisa Balsamo, vincitrice allo sprint dell’edizione dello scorso anno davanti all’olandese Blanka Vas e alla britannica Cat Ferguson.

Come vedere in tv il Trofeo Binda? La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 dalle 15:50. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO TROFEO BINDA 2026

La prova élite si snoda attraverso un percorso di 152,7 chilometri con partenza da Luino e arrivo a Cittiglio. La corsa, il dislivello complessivo è di 2257 metri, si infiammerà come sempre con l’entrata nel circuito finale, da ripetere per cinque volte. Le atlete affronteranno le ascese di Casale (una rampa di 840 metri al 7%) e di Orino (2,9 chilometri al 4,6% e un tratto al 6,4%): quest’ultima potrebbe risultare decisiva per la vittoria finale. Ci sarà poi la discesa fin sul traguardo.

FAVORITE

L’assenza di Elisa Balsamo, vincitrice di tre delle ultime quattro edizioni, rende ancora più aperto il duello per la vittoria finale. Elisa Longo Borghini, che ha già trionfato due volte, proverà a sfruttare le ascese di Casale e di Orino per creare la selezione necessaria a piazzare la stoccata vincente. Le avversarie più pericolose per la campionessa azzurra sono la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), la britannica Cat Ferguson (Movistar Team) e la campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly).

PROGRAMMA TROFEO BINDA 2026

Domenica 15 marzo – Luino-Cittiglio (152,7 km)

Orario di partenza: 13.09

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL TROFEO BINDA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:50

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.45 in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport