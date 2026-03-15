LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paret-Peintre in fuga, gruppo a oltre un minuto

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15.23: Si staccano dal gruppo Oliveira e Asgreen

15.22. Paret-Peintre mantiene 50″ di vantaggio sul gruppo

15.21. Si rialza Soler che viene raggiunto dal gruppo che in questo momento è composto da 41 corridori: Jonas Vingegaard, Bruno Armirail, Victor Campenaerts, Wilco Kelderman, Daniel Felipe Martínez, Laurence Pithie, Mick Van Dijke, Oscar Onley, Michał Kwiatkowski, Carlos Rodríguez, Joshua Tarling, Kévin Vauquelin, Ivo Oliveira, Igor Arrieta, Lenny Martinez, Damiano Caruso, Rémi Cavagna, Rudy Molard, Quentin Pacher, Jefferson Alveiro Cepeda, Lorenzo Milesi, Harold Tejada, Nicolas Vinokurov, Ion Izagirre, Mathys Rondel, Will Barta, Kasper Asgreen, Alex Baudin, Georg Steinhauser, Andreas Leknessund, Mathis Le Berre, Mattéo Vercher e Ramses Debruyne.

15.1(. Steinhauser fa parte del gruppo degli inseguitori quando inizia la salita del Côte de Chateauneuf-Villevieille

15.16: i portacolori della Team Visma | Lease a Bike si mettono al comando del gruppo per diminuire il gap rispetto al battistrada

15.15. Situazione al termine della discesa: Paret-Peintre in testa, a40″ Soler, a 1’06” gruppo di 32

15.14: Paret-Peintre ha di fatto concluso la discesa quando mancano 58 km al traguardo

15.13: Questi alcuni dei componenti del gruppo inseguitore: Jonas Vingegaard, Bruno Armirail, Victor Campenaerts, Daniel Felipe Martínez, Carlos Rodríguez, Kévin Vauquelin, Ivo Oliveira, Igor Arrieta, Lenny Martinez, Damiano Caruso, Rudy Molard, Harold Tejada, Nicolas Vinokurov, Mathys Rondel, Andreas Leknessund, Mathis Le Berre e Mattéo Vercher. Non dovrebbe far parte del gruppo Steinhauser che è terzo in classifica

15.11. Si ricomincia a scendere, a occhio non dovrebbe essere cambiato granchè

15.09.Si ricomincia a salire ma questo tratto di pendenza non durerà più di un km

15.07: Al termine della prima parte della discesa, a L’Escarene, Paret-Peintre ha un vantaggio di 40″ su Soler e di 1’10” sul gruppo. Vediamo se cambiera qualcosa con la breve salita del Col de l’Aire Deï Masco

15.05: Si avvicina metà della tappa. Sono stati percorsi 61 km, ne mancano 67 al traguardo con altre 4 asperità non particolarmente impegnative ma che arrivano al termine di una settimana molto faticosa

15.03: Verso la fine della discesa i corridori sono attesi da una piccola asperità, il Col de l’Aire Deï Masco

15.01: C’è l’italiano Damino Caruso nel gruppo dei 32 inseguitori

14.59: Poco dopo la metà della discesa il gruppo si trova a 55″ e sta perdendo

14.58. Poco dopo la fine della discesa si riprenderà a salire verso il Côte de Chateauneuf-Villevieille, una salita sicuramente più dolce e meno impegnativa rispetto a quella del Col de la Porte, anche meno lunga visto che si tratta di 6.7 km contro gli 8.5 della precedente

14.56. A metà della discesa Soler avvicina Paret-Peintre

14.50: Superata la cima del Col de la Porte. Paret-Peintre mantiene un discreto vantaggio su Soler, il gruppo inseguitore è composto da 32 corridori con tutti i migliori

14.48: Il gruppo che insegue è composto da circa 30 corridori. Soler è sesto in classifica e quindi difficilmente avrà via libera, molto più indietro Paret-Peintre che tenta l’azione da lontano

14.47: Ritmo elevato di Paret-Peintre che guadagna su Soler (20″) e sul gruppo (35″) quando manca meno di un km alla vetta del Col de la Porte

14.46: Cambia ancora tutto quando ci si avvicina alla vetta, il francese Paret-Peintre in testa, a 15″ Soler, a 30″ il gruppo che ha ripreso il terzetto

14.44. Siamo nella parte conclusiva della prima salita di giornata, il Col de la Porte ed è solo al comando il francese Paret-Peintre. Al suo inseguimento lo spagnolo Soler, poi un gruppetto di tre, Cepeda, Prodhomme e Barta, a 25″ il gruppo

14.43: Da dietro spunta Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) e si avvicina al battistrada

14.42. Accelera nella parte conclusiva della salita il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) e resta solo al comando della corsa

14.39: Situazione fluida in testa alla gara. A 82.2 km dal traguardo in testa restano in tre, Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team). A 5″ Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) e Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), a 10″ il gruppo

14.38: E’ il team UAE Emirates a organizzare l’inseguimento

14.36: Questa la composizione del gruppetto di testa che si è formato dopo l’aggancio al quintetto: Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) e Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

14.33: Dopo un breve tratto di falsopiano inizia la salita che porterà al Col de la Poste

14.30: Il gruppo di testa era composto da Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Benjamin Thomas (Cofidis), William Blume Levy (Uno-X Mobility), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) e Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) ma gli inseguitori hanno praticamente ripreso i fuggitivi

14.27 Rimane attardato Edoardo Affini (team Visma I Lease a Bike).

14.24 Si fa avanti il gruppo, diminuisce il gap: 45 secondi.

14.21 La velocità media al momento è di 42.5 km/h.

14.18 Si avvicina sempre di più il primo GPM di giornata:Col de la Porte (6.9km a 7%).

14.15 I battistrada sono Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Benjamin Thomas (Cofidis), William Blume Levy (Uno-X Mobility), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) e Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech).

14.12 Rimane sopra il minuto il margine dei fuggitivi.

14.07 Movistar e Decathlon CMA CGM spingono nel gruppo.

14.05 Nel frattempo si fa sempre più in salita il percorso.

14.01 Aumenta oltre il minuto il margine.

13.58 Sono trascorsi i primi 15 km.

13.55 Aumenta a 30 secondi il vantaggio dei cinque di testa.

13.52 I fuggitivi ora hanno un margine di 20 secondi.

13.49 Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech si aggiunge ai battistrada.

13.47 Aumenta a trenta secondi il vantaggio dei quattro battistrada.

13.46 Altri attacchi.

13.43 Al momento regge l’attacco dei quattro.

13.41 Ci provano Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Benjamin Thomas (Cofidis), William Blume Levy (Uno-X Mobility) e Jonas Rutsch (Lotto Intermarché).

13.40 Altri attacchi nel gruppo.

13.38 Sono complessivamente 104 i corridori in gara oggi.

13.35 Subito attacchi nel gruppo!

13.32 Il tracciato prevede pronti-via un tratto in salita.

13.30 Buongiorno, Amici di OA Sport. Sta per partire l’ultima tappa della Parigi-Nizza.

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell‘ultima tappa valida per la Parigi-Nizza 2026. La celeberrima corsa transalpina si concluderà quest’oggi con l’ottava frazione che, nella fattispecie, prevede un percorso di 129 km con partenza ed arrivo proprio da Nizza.

I giochi per la classifica generale sono fatti. Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a Bike) ha fondamentalmente già vinto, vantando un vantaggio di 3’22’’ su Danuel Felipe Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe), secondo davanti a Georg Steinhauser (EF education – EasyPost), terzo a 5’50’’.

Non sarà però una passeggiata per i corridori, alle prese con un tracciato ostico contrassegnato da tre GPM di prima categoria, stiamo parlando di Col de la Porte (7 km – 7.2%),Côte de Chateauneuf (6.6 km – 6.6%) e Côte de Linguador (3.3 km – 8.8%). Non facilissimo inquadrare un potenziale favorito, anche se i riflettori potrebbero essere puntati su profili come Binian Girmay (NSN Cycling Team) e Dorian Godon (INEOS Grenadiers), oltre che su Luke Lamperti (EF Education- EasyPost) e Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe).

L’ultima tappa della Parigi-Nizza 2026, con partenza ed arrivo a Nizza, inizierà alle 13.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!