Lorenzo Sonego, serata amara a Roma: Buse lo elimina dagli Internazionali d’Italia

Un 6-3 6-3 lungo un’ora e 41 minuti chiude all’istante gli Internazionali d’Italia 2026 di Lorenzo Sonego. Il torinese, qui semifinalista nel 2021, cede al valido (e in crescita) peruviano Ignacio Buse, dopo una giornata nella quale a mancare completamente è il dritto, foriero di un gran numero di errori..

Primo set che inizia senza, apparentemente, i contorni di qualcosa che entri nei crismi del combattuto. Per quattro game i due non si danno fondamentalmente fastidio, ma il primo ad avere problemi è Sonego. Un paio di scelte sbagliate portano al break a 15 da parte di Buse nel quinto gioco. C’è anche dello spettacolo mentre il torinese tenta di rimettersi in carreggiata con tre palle del controbreak. Due di queste vengono però giocate male dall’italiano, che dunque non riesce a rimettersi subito nel parziale. Le cose, anzi, si fanno sempre migliori per Buse, perché il peruviano approfitta di un dritto versione bancomat del piemontese ed è 6-3.

Sonego continua a restare poco convincente anche a inizio secondo set, con Buse che gli gioca spesso sul dritto e con quello ottiene un parziale che diventa di cinque giochi consecutivi fino al 6-3 3-0. Finalmente il torinese, a questo punto, si sblocca e avrebbe anche una chance del controbreak, solo che la fallosità del peruviano finisce nel momento in cui parte la sua prima vincente. Sull’1-4 l’italiano, con la seconda, gioca uno scambio che lo porta allo smash vincente in grado di tenerlo ancora in vita tennistica. Poi, quasi a speranze perdute, arriva un sussulto d’orgoglio di quelli forti: un controbreak, vitale, che giunge ai vantaggi e che il pubblico del Centrale intercetta molto chiaramente. Il dritto, però, ricomincia a fare le bizze, e paradossalmente l’errore decisivo è di rovescio: 5-3 Buse, che ha così la chance di servire per il match. E la sfrutta pienamente.

Da tenere sott’occhio è in specie la sproporzione del rapporto vincenti-errori gratuiti: 16-16 Buse, 15-27 Sonego. Male un po’ in tutto il torinese, che pur cercando di crearsi le occasioni trova nel dritto una specie di nemico insormontabile, almeno per lo stato attuale delle cose.