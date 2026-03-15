LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni a caccia della vittoria, ma incognita meteo

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Courchevel, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025/2026. Dopo la gara cancellata di ieri si rialza il sipario sulla pista Eclipse con il secondo SuperG in programma in questo weekend. La speranza degli organizzatori e di tutti gli appassionati è che il meteo possa dare una tregua e che quest’oggi si possa gareggiare regolarmente.

Si riparte dalla discesa di venerdì, dove si è imposto Vincent Kriechmayr. L’austriaco è tornato al successo interrompendo un lungo digiuno e proverà a ripetersi anche in SuperG. Il favorito della gara odierna è Marco Odermatt: l’elvetico ha la possibilità di chiudere il discorso nella classifica di specialità prima di arrivare alle finali. A due gare dal termine della stagione lo svizzero ha 158 punti di vantaggio proprio su Kriechmayr.

L’Italia si affida a Giovanni Franzoni. L’azzurro è ormai uno dei nomi più attesi di tutta la starting list dopo l’esplosione avuta in questa stagione. L’italiano va a caccia di un altro risultato di rilievo dopo il secondo posto in discesa a nove centesimi dalla testa. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza anche Mattia Casse, Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod, Max Perathoner e Florian Schieder.

Sono 62 gli atleti iscritti a questo SuperG che scatterà alle 10.45 con Jan Zabystran. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!