LIVE Italia-Spagna 0-0, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: si comincia!

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0-3 1/2 Conde.

Conde prova ad andare in penetrazione dal lato destro, Verona si immola per cercare di fermarla e commette fallo, sono due liberi.

Oltre un minuto senza canestri dopo quello di Carrera, tanti contatti che però non sono ancora stati fischiati dalle due parti.

0-2 Gran gancio dal centro del pitturato di Carrera dopo aver penetrato.

Primo possesso Italia con Verona che subito prova ad andare a canestro, sbagliando.

21:59 Squadre alle loro panchine, tra pochissimo si inizia!

21:56 Suonati gli inni, tutto pronto, manca solo la palla a due!

21:54 In corso la cerimonia di presentazione seguita dagli inni nazionali, quello di Mameli e quello spagnolo (che è uno dei pochissimi al mondo tuttora senza testo).

21:52 Ricordiamo che, nella prima partita di oggi, gli USA hanno travolto la Nuova Zelanda per 101-46. Niente di strano, in sostanza.

21:49 Come già nella giornata di ieri contro gli USA, l’Italia non avrà a disposizione Francesca Pan, che si è infortunata contro la Nuova Zelanda. Un’assenza importante, perché manca un’opzione importante quando serve scardinare la scatola dall’arco dei tre punti e non soltanto.

21:46 Siamo inoltre in grado di svelarvi i quintetti delle due squadre: per l’Italia entreranno in campo Verona, Pasa, Zandalasini, Keys, Cubaj, risponderà la Spagna con Cazorla, Conde, Fam, Carrera, Martin.

21:43 Innanzitutto il roster completo delle due squadre, quello dell’Italia ben noto, quello della Spagna ricco di talento anche senza Alba Torrens.

Italia:

0 Jasmine Keys (1997, 1.87, Ala)

6 Francesca Pasa (2000, 1.80, Playmaker)

8 Costanza Verona (1999, 1.70, Playmaker)

9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, Ala)

11 Francesca Pan (1997, 1.85, Guardia)

13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, Centro)

14 Sara Madera (2000, 1.87, Ala)

18 Mariella Santucci (1997, 1.70, Playmaker)

19 Martina Fassina (1999, 1.82, Guardia)

22 Olbis Andrè (1998, 1.90, Centro)

23 Laura Spreafico (1991, 1.82, Guardia/Ala)

77 Martina Kacerik (1996, 1.82, Guardia

Spagna:

2 Elena Buenavida (1.75, 2004, Guardia)

4 Mariona Ortiz (1.83, 1992, Playmaker)

5 Maite Cazorla (1.78, 1997, Playmaker)

6 Aina Ayuso (1.75, 1999, Guardia)

8 María Araújo (1.88, 1997, Ala)

9 Helena Pueyo (1.83, 2001, Ala)

10 María Conde (1.86, 1997, Ala)

11 Awa Fam (1.92, 2006, Centro)

14 Raquel Carrera (1.90, 2001, Centro)

17 Megan Gustafson (1.96, 1996, Centro)

20 Paula Ginzo (1.87, 1998, Ala)

44 Ivana Martín (1.72, 2006, Playmaker)

21:40 Buonasera a tutti, e per la quarta volta bentrovati nel mondo del grande basket femminile. Oggi Italia-Spagna potrebbe decidere il destino azzurro: c’è in palio la qualificazione ai Mondiali di Berlino 2026.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia Premondiale di San Juan 2026. In queste qualificazioni ai Mondiali di Germania, la squadra azzurra affronta la Spagna in un classico del basket europeo che, forse, mai come ora può definirsi realmente competitivo a livello di vicinanza.

Per le azzurre, dopo due vittorie previste contro Porto Rico e Nuova Zelanda, altrettanto prevista sconfitta con Team USA. Niente di sconvolgente, insomma: si è dove si voleva essere, e cioè a una partita che può realmente valere l’accesso alla rassegna iridata, fermo restando che anche in caso di sconfitta all’Italia rimane la chance del Senegal e non soltanto quella, dal momento che estano vive anche altre combinazioni comunque sufficienti.

Quella di Italia-Spagna è un po’ la storia di una finale mancata agli Europei, ma anche di due squadre beffate sul filo di lana dal Belgio al Pireo, in partite una più incredibile dell’altra. Per la squadra di Andrea Capobianco rimane comunque il precedente positivo del torneo disputato a La Linea. Che, per quello che vale, ha riportato la squadra azzurra a vincere dopo più di due decenni con una selezione senior iberica.

Una Spagna che, qui, non ha Alba Torrens, questo è vero, ma mantiene il gruppo in una delle sue versioni più forti, con Maria Conde a far da stella e un blocco che ha raccolto l’eredità di tutte le selezioni che hanno fatto faville nello scorso decennio soprattutto a livello continentale. Attesa in casa Italia per capire se rientrerà Francesca Pan, il cui contributo può essere più che mai importante in una partita che il suo significato storico ce l’ha eccome.

La palla a due tra Italia e Spagna verrà alzata alle ore 22:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!