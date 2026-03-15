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LIVE Civitanova-Trento 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 2° set al via! Time out Mendez per il +3 della Lube
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Check chiesto da entrambi gli allenatori per un tocco a muro. Ufficialmente è chiamato da Mendez.
14-10 Muro, ancora una volta, di Kukartsev efficacissimo.
13-10 Attacca Flavio in primo tempo. Leggermente lento il muro a coprire.
13-9 In rete anche il servizio di Bristrot.
12-9 Out l battuta di Bottolo.
12-8 Pipe di Bottolo eseguita magistralmente dopo che Balaso aveva letto molto bene la diagonale di Bristrot.
Time out chiamato da Mendez.
11-8 MURO STUPENDO DI KUKARTSEV!! +3 Lube!
10-8 A tutto braccio Kukartsev! Che bella diagonale.
9-8 Non si fa sorprendere Gargiulo a rete.
8-8 Errore anche dall’altra parte. Non c’è ritmo…
7-8 In rete Boninfante.
7-7 Pallone ufficialmente a terra. Di nuovo in parità il match.
Videocheck richiesta dalla Lube per palla a terra.
6-7 In rete D’Heer.
6-6 Altra battuta lunga.
5-6 Attacca in parallela Ramon. Punto per Trento.
5-5 Sbaglia il francese in battuta. Tutto in parità.
4-5 Ci arriva Balaso non si sa come, poi però Faure con la seconda schiacciata non perdona.
4-4 In rete Civitanova al servizio.
4-3 Che bella soluzione di Nikolov nuovamente. Brava la Lube a smorzare la schiacciata di Ramon e rendere la palla giocabile.
3-3 Attacca in pipe Bistrot ma la palla finisce lunga.
2-3 A segno Nikolov con una diagonale che evita il muro.
1-3 Prova a prendere il largo Trento. Bucato il muro.
1-2 Mani out di Ramon.
1-1 Subito errore anche in battuta però per lui.
1-0 Lube avanti subito con il primo tempo di Gargiulo.
18:32 Si riparte con il 2° set.
Civitanova – Trento 1-0.
25-22 Si chiude con un errore al servizio il primo set. Sbaglia Ramon in battuta.
Ancora time out Lube.
24-22 Attacca Ramon e fa bene. Sfondato il muro.
24-21 Set ball per la Lube. A segno ancora Bottolo con una bella diagonale.
23-21 Boninfante si affida alla pipe di Bottolo. Che missile!
22-21 Muro ECCEZIONALE di TORWIE su Nikolov.
Time out di Medei.
22-20 Attacca senza paura Ramon. -2 Itas.
La palla è IN!! Il risutlato cambia in 22-19.
Civitanova chiama il videocheck.
21-20 Pallonetto out di Nikolov. Si riavvicinano i trentini.
21-19 Tenuto Loepky, poi Ramon sapientemente trova il mani out.
21-18 Gargiulo sbaglia in battuta. Tantissimi errori dai 9 metri.
21-17 Bistrot sbaglia e concede ancora il +4 ai padroni di casa.
20-17 In rete il servizio di Bottolo.
20-16 Muro spettacolare di Nikolov dopo che Trento aveva retto molto bene in difesa!
19-16 ALTRO ACE DI BOTTOLO!!
Time out Marcelo Mendez.
18-16 Ace di Bottolo su Bistrot. Piccolo break…
17-16 Ancora a segno Gargiulo. Rimane +1 la Lube.
16-16 Attacca in primo tempo da Flavio Gualberto.
16-15 Errore anche di Torwie. Poco ritmo in questo momento.
15-15 Sbagliano, di nuovo, anche i padroni di casa.
15-14 Altro errore al servizio, questa volta di Itas Trento.
14-14 Bella soluzione in diagonale di Faure. Equilibrio in questa prima frazione.
14-13 Out Faure alla battuta.
13-13 Non trova il campo la parallela di Loepky.
13-12 Sbaglia anche Lopeky dai 9 metri. Sono 5 i servizi sbagliati da Civitanova in questo primo set.
Time out chiamato da Trento.
13-11 Attacco out di Trento. 3 errori commessi dagli ospiti. Lube che vola a +2.
12-11 Attacca dal centro Nikolov. Mani out perfetto.
11-11 Altro errore della Lube in battuta.
11-10 Come giocano bene in difesa e come si fa sempre trovare pronto Nikolov!
10-10 Si rifà subito attaccando e andando a segno in pipe Bottolo.
9-10 Sbaglia dai 9 metri Bottolo.
9-9 Muro LUBE!! Che bel gesto tecnico di Bottolo.
8-9 Ace di Sbertoli!
8-8 Lasciano andare una palla ancora buona i marchigiani. Riprendono il match i trentini.
8-7 In rete Boninfante al servizio.
8-6 Sfonda Nikolov dopo un salvataggio stupendo dei compagni! Che bell’azione!
7-6 Questa volta viene insaccato il muro da Bistrot.
7-5 Muro spettacolare di Gargiulo su Faure!
6-5 Bistrot spreca e caccia out una palla abbastanza facile.
5-5 Mani out di Ramon. Si torna in parità.
5-4 Bella soluzione di Civitanova. Ancora Nikolov in battuta.
4-4 A segno Civitanova con D’Heer.
3-4 Muro di Itas Trento che regge.
3-3 In rete Loepky al servizio.
2-3 Ricostruisce molto bene Boninfante per Nikolov.
2-2 Missile di Nikolov che passa esterno al muro.
1-2 Bella soluzione veloce di Sbertoli.
1-1 In rete la prima battuta di Trento.
0-1 Pipe di Ramon subito efficace.
18:02 Trento scende in campo con: Sbertoli, Bistrot, Gualberto, Torwie, Ramon e Faure. Civitanova invece propone Bottolo, Loepky, Gargiulo, D’Heer, Boninfante e Nikolov.
17:58 Tutto pronto per le formazioni ufficiali che scenderanno in campo.
17:55 Prima della serie in corso, i due Club non si erano mai sfidati in questa fase del tabellone
17: 53 Squadre in campo per terminare il riscaldamento.
17:52 Civitanova avanti 59-51 nei precedenti (questo sarà il 111esimo) anche se i trentini hanno vinto 7 degli ultimi 13 incontri.
17:49 I trentini quest’oggi dovranno fare a meno di Daniele Lavia, fuori per un risentimento muscolare alla parete addominale.
17:46 In stagione sono infatti 12 le vittorie maturate sul parquet casalingo da parte dei marchigiani e solamente 2 le sconfitte ottenute (perdendo solo con Perugia e Modena).
17:43 Saltato, dunque, il fattore casa, i trentini devo provare ad espugnare le Marche. L’Eurosole Forum, tuttavia, si è trasformato in un fortino.
17:40 I campioni d’Italia, dopo aver perso gara 1, devono immediatamente riprendere la serie in mano.
Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega.
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega.
Serie da riacciuffare all’istante per quanto riguarda Trento. I campioni d’Italia, infatti, hanno perso gara 1 (3-1 maturato alla BTS Arena di Trento con parziali di 25-21, 27-25, 24-26 e 25-17) in casa e hanno fatto saltare, dunque, il fattore casalingo. Nelle Marche, tuttavia, dovranno ancora una volta fare a meno di Daniele Lavia (che sarà out, per un risentimento muscolare alla parete addominale, anche mercoledì in occasione di gara 3).
Se per il trentini è saltato il fattore casa, la stessa cosa non vale per i marchigiani. Civitanova, infatti, ha fatto dell’Eurosuole Forum, un vero e proprio fortino “quasi” inespugnabile. In stagione sono 12 le vittorie e solamente 2 le sconfitte ottenute in casa (perdendo solo con Perugia e Modena).
Tra le due squadre sarà il 111° incontro, con Civitanova avanti 59-51 anche se i trentini hanno vinto 7 degli ultimi 13 incontri. Prima della serie in corso, i due Club non si erano mai sfidati in questa fase del tabellone, ma l’avevano fatto per quattro edizioni in semifinale (3-1 per la Lube) ed altrettante in Finale (due vittorie per parte).
OA Sport vi offre la Diretta Live dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00. Non ci resta che augurarvi buona lettura!