LIVE Civitanova-Trento 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 2° set al via! Time out Mendez per il +3 della Lube

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Check chiesto da entrambi gli allenatori per un tocco a muro. Ufficialmente è chiamato da Mendez.

14-10 Muro, ancora una volta, di Kukartsev efficacissimo.

13-10 Attacca Flavio in primo tempo. Leggermente lento il muro a coprire.

13-9 In rete anche il servizio di Bristrot.

12-9 Out l battuta di Bottolo.

12-8 Pipe di Bottolo eseguita magistralmente dopo che Balaso aveva letto molto bene la diagonale di Bristrot.

Time out chiamato da Mendez.

11-8 MURO STUPENDO DI KUKARTSEV!! +3 Lube!

10-8 A tutto braccio Kukartsev! Che bella diagonale.

9-8 Non si fa sorprendere Gargiulo a rete.

8-8 Errore anche dall’altra parte. Non c’è ritmo…

7-8 In rete Boninfante.

7-7 Pallone ufficialmente a terra. Di nuovo in parità il match.

Videocheck richiesta dalla Lube per palla a terra.

6-7 In rete D’Heer.

6-6 Altra battuta lunga.

5-6 Attacca in parallela Ramon. Punto per Trento.

5-5 Sbaglia il francese in battuta. Tutto in parità.

4-5 Ci arriva Balaso non si sa come, poi però Faure con la seconda schiacciata non perdona.

4-4 In rete Civitanova al servizio.

4-3 Che bella soluzione di Nikolov nuovamente. Brava la Lube a smorzare la schiacciata di Ramon e rendere la palla giocabile.

3-3 Attacca in pipe Bistrot ma la palla finisce lunga.

2-3 A segno Nikolov con una diagonale che evita il muro.

1-3 Prova a prendere il largo Trento. Bucato il muro.

1-2 Mani out di Ramon.

1-1 Subito errore anche in battuta però per lui.

1-0 Lube avanti subito con il primo tempo di Gargiulo.

18:32 Si riparte con il 2° set.

Civitanova – Trento 1-0.

25-22 Si chiude con un errore al servizio il primo set. Sbaglia Ramon in battuta.

Ancora time out Lube.

24-22 Attacca Ramon e fa bene. Sfondato il muro.

24-21 Set ball per la Lube. A segno ancora Bottolo con una bella diagonale.

23-21 Boninfante si affida alla pipe di Bottolo. Che missile!

22-21 Muro ECCEZIONALE di TORWIE su Nikolov.

Time out di Medei.

22-20 Attacca senza paura Ramon. -2 Itas.

La palla è IN!! Il risutlato cambia in 22-19.

Civitanova chiama il videocheck.

21-20 Pallonetto out di Nikolov. Si riavvicinano i trentini.

21-19 Tenuto Loepky, poi Ramon sapientemente trova il mani out.

21-18 Gargiulo sbaglia in battuta. Tantissimi errori dai 9 metri.

21-17 Bistrot sbaglia e concede ancora il +4 ai padroni di casa.

20-17 In rete il servizio di Bottolo.

20-16 Muro spettacolare di Nikolov dopo che Trento aveva retto molto bene in difesa!

19-16 ALTRO ACE DI BOTTOLO!!

Time out Marcelo Mendez.

18-16 Ace di Bottolo su Bistrot. Piccolo break…

17-16 Ancora a segno Gargiulo. Rimane +1 la Lube.

16-16 Attacca in primo tempo da Flavio Gualberto.

16-15 Errore anche di Torwie. Poco ritmo in questo momento.

15-15 Sbagliano, di nuovo, anche i padroni di casa.

15-14 Altro errore al servizio, questa volta di Itas Trento.

14-14 Bella soluzione in diagonale di Faure. Equilibrio in questa prima frazione.

14-13 Out Faure alla battuta.

13-13 Non trova il campo la parallela di Loepky.

13-12 Sbaglia anche Lopeky dai 9 metri. Sono 5 i servizi sbagliati da Civitanova in questo primo set.

Time out chiamato da Trento.

13-11 Attacco out di Trento. 3 errori commessi dagli ospiti. Lube che vola a +2.

12-11 Attacca dal centro Nikolov. Mani out perfetto.

11-11 Altro errore della Lube in battuta.

11-10 Come giocano bene in difesa e come si fa sempre trovare pronto Nikolov!

10-10 Si rifà subito attaccando e andando a segno in pipe Bottolo.

9-10 Sbaglia dai 9 metri Bottolo.

9-9 Muro LUBE!! Che bel gesto tecnico di Bottolo.

8-9 Ace di Sbertoli!

8-8 Lasciano andare una palla ancora buona i marchigiani. Riprendono il match i trentini.

8-7 In rete Boninfante al servizio.

8-6 Sfonda Nikolov dopo un salvataggio stupendo dei compagni! Che bell’azione!

7-6 Questa volta viene insaccato il muro da Bistrot.

7-5 Muro spettacolare di Gargiulo su Faure!

6-5 Bistrot spreca e caccia out una palla abbastanza facile.

5-5 Mani out di Ramon. Si torna in parità.

5-4 Bella soluzione di Civitanova. Ancora Nikolov in battuta.

4-4 A segno Civitanova con D’Heer.

3-4 Muro di Itas Trento che regge.

3-3 In rete Loepky al servizio.

2-3 Ricostruisce molto bene Boninfante per Nikolov.

2-2 Missile di Nikolov che passa esterno al muro.

1-2 Bella soluzione veloce di Sbertoli.

1-1 In rete la prima battuta di Trento.

0-1 Pipe di Ramon subito efficace.

18:02 Trento scende in campo con: Sbertoli, Bistrot, Gualberto, Torwie, Ramon e Faure. Civitanova invece propone Bottolo, Loepky, Gargiulo, D’Heer, Boninfante e Nikolov.

17:58 Tutto pronto per le formazioni ufficiali che scenderanno in campo.

17:55 Prima della serie in corso, i due Club non si erano mai sfidati in questa fase del tabellone

17: 53 Squadre in campo per terminare il riscaldamento.

17:52 Civitanova avanti 59-51 nei precedenti (questo sarà il 111esimo) anche se i trentini hanno vinto 7 degli ultimi 13 incontri.

17:49 I trentini quest’oggi dovranno fare a meno di Daniele Lavia, fuori per un risentimento muscolare alla parete addominale.

17:46 In stagione sono infatti 12 le vittorie maturate sul parquet casalingo da parte dei marchigiani e solamente 2 le sconfitte ottenute (perdendo solo con Perugia e Modena).

17:43 Saltato, dunque, il fattore casa, i trentini devo provare ad espugnare le Marche. L’Eurosole Forum, tuttavia, si è trasformato in un fortino.

17:40 I campioni d’Italia, dopo aver perso gara 1, devono immediatamente riprendere la serie in mano.

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega.

Serie da riacciuffare all’istante per quanto riguarda Trento. I campioni d’Italia, infatti, hanno perso gara 1 (3-1 maturato alla BTS Arena di Trento con parziali di 25-21, 27-25, 24-26 e 25-17) in casa e hanno fatto saltare, dunque, il fattore casalingo. Nelle Marche, tuttavia, dovranno ancora una volta fare a meno di Daniele Lavia (che sarà out, per un risentimento muscolare alla parete addominale, anche mercoledì in occasione di gara 3).

Se per il trentini è saltato il fattore casa, la stessa cosa non vale per i marchigiani. Civitanova, infatti, ha fatto dell’Eurosuole Forum, un vero e proprio fortino “quasi” inespugnabile. In stagione sono 12 le vittorie e solamente 2 le sconfitte ottenute in casa (perdendo solo con Perugia e Modena).

Tra le due squadre sarà il 111° incontro, con Civitanova avanti 59-51 anche se i trentini hanno vinto 7 degli ultimi 13 incontri. Prima della serie in corso, i due Club non si erano mai sfidati in questa fase del tabellone, ma l’avevano fatto per quattro edizioni in semifinale (3-1 per la Lube) ed altrettante in Finale (due vittorie per parte).

OA Sport vi offre la Diretta Live dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00. Non ci resta che augurarvi buona lettura!