Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 15 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le ultime medaglie oggi, domenica 15 marzo: nella nona giornata di finali spazio allo sci alpino, con lo slalom maschile, allo sci di fondo, con le 20 km individuali, ed allo sledge hockey, con le sfide per il bronzo e per l’oro, che metteranno in palio dieci titoli.

L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci di fondo, con Giuseppe Spatola, Michele Biglione, Giuseppe Romele, Mattia Dal Pastro e Cristian Toninelli, e dello sci alpino, con Giacomo Bertagnolli (e la guida Andrea Ravelli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e Renè De Silvestro. Alle 20.30 ci sarà la Cerimonia di chiusura.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-10.30, 12.15-13.00, 20.30-22.45) e Rai Sport HD (10.30-12.15, 13.00-15.00, 16.05-18.00), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 15 marzo

9:00 Sci alpino, slalom maschile VI (1ª manche) (BERTAGNOLLI Giacomo – Guida: RAVELLI Andrea)

A seguire Sci alpino, slalom maschile standing (1ª manche) (PELIZZARI Federico, BENDOTTI Davide, PALLA Luca)

A seguire Sci alpino, slalom maschile sitting (1ª manche) (DE SILVESTRO Renè)

9:00 Sci di fondo, individuale 20 km femminile sitting

9:15 Sci di fondo, individuale 20 km maschile sitting (SPATOLA Giuseppe, BIGLIONE Michele, ROMELE Giuseppe)

10:45 Sci di fondo, individuale 20 km femminile standing tecnica libera

11:00 Sci di fondo, individuale 20 km maschile standing tecnica libera (DAL PASTRO Mattia, TONINELLI Cristian)

12:05 Sledge hockey, finale per il bronzo: Cina-Cechia

12:20 Sci di fondo, individuale 20 km femminile VI tecnica libera

12:30 Sci di fondo, individuale 20 km maschile VI tecnica libera

13:00 Sci alpino, slalom maschile VI (2ª manche)

A seguire Sci alpino, slalom maschile standing (2ª manche)

A seguire Sci alpino, slalom maschile sitting (2ª manche)

16:05 Sledge hockey, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada

20:30 Cerimonia di chiusura

PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-10.30, 12.15-13.00, 20.30-22.45), Rai Sport HD (10.30-12.15, 13.00-15.00, 16.05-18.00).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.