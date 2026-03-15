LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di nuove medaglie!

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Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 in programma a Montreal in Canada. La terza e ultima giornata dei Mondiali di short track di Montréal, in scena sul ghiaccio della Maurice Richard Arena, assegnerà gli ultimi titoli iridati della stagione e rappresenterà il momento decisivo di una rassegna che chiude l’anno olimpico. Il programma della domenica sarà ricchissimo di finali e vedrà l’Italia protagonista in diverse prove, con l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi un Mondiale che ha già fornito indicazioni incoraggianti sul livello della squadra azzurra.

Il primo grande appuntamento della giornata sarà la finale della staffetta mista, disciplina ormai diventata una delle più spettacolari dello short track moderno. L’Italia sarà in finale A grazie a un passaggio del turno arrivato in maniera rocambolesca: nonostante una caduta durante la semifinale, gli azzurri hanno beneficiato della squalifica della Cina, riuscendo così a conquistare l’accesso alla gara per le medaglie. La finale si disputerà con cinque squadre al via e vedrà l’Italia sfidare Canada, Corea del Sud, Olanda e Belgio. Il quartetto azzurro composto da Chiara Betti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser ed Elisa Confortola proverà a inserirsi nella lotta per il podio in una prova sempre imprevedibile, dove strategia, cambi e gestione del traffico sul ghiaccio possono fare la differenza.

Dopo la staffetta mista sarà il momento dei 1500 metri femminili, che entreranno nel vivo con le semifinali prima di assegnare le medaglie nella finale di serata. L’Italia potrà contare su un trio molto competitivo formato da Arianna Sighel, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti, tutte capaci di superare brillantemente i turni preliminari nella prima giornata. Arianna Sighel ha dominato la propria batteria, mentre Confortola e Ioriatti hanno mostrato solidità tattica e grande controllo nelle fasi decisive delle gare. In una distanza lunga e spesso tattica come i 1500 metri, la presenza di più azzurre nelle semifinali potrebbe rivelarsi un fattore importante per cercare l’accesso alla finale.

Grande attenzione sarà poi rivolta ai 1000 metri maschili, che vedranno prima i quarti di finale, poi semifinali e finali nella stessa serata. L’Italia si presenta con tre atleti qualificati, a conferma dell’ottima profondità del settore maschile. Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Lorenzo Previtali hanno infatti superato in blocco i turni iniziali, dimostrando grande solidità. Nadalini si è messo particolarmente in evidenza vincendo una delle batterie preliminari, mentre Spechenhauser e Previtali hanno gestito con intelligenza le proprie gare. Nei 1000 metri la gestione tattica e il tempismo nei sorpassi sono fondamentali e gli azzurri proveranno a sfruttare ogni occasione per inserirsi nella lotta per le posizioni che contano.

Il programma proseguirà poi con i 500 metri femminili, distanza esplosiva che spesso regala finali estremamente combattute. L’Italia schiererà Arianna Sighel e Chiara Betti, entrambe capaci di superare i primi turni nella giornata inaugurale. Sighel ha chiuso al secondo posto la propria batteria, mentre Betti ha conquistato la qualificazione con una brillante vittoria di heat. Le due azzurre cercheranno di avanzare nei turni successivi per provare a giocarsi un posto nella finale della specialità più veloce dello short track.

La serata si avvierà verso la conclusione con la finale della staffetta maschile sui 5000 metri, una delle prove più spettacolari dell’intero programma iridato. L’Italia ha dimostrato di poter essere competitiva grazie al successo ottenuto nella propria batteria con il quartetto composto da Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Lorenzo Previtali, capace di imporsi con una prova molto solida. In una gara dove ritmo, cambi e gestione delle energie sono fondamentali, gli azzurri proveranno a inserirsi nella sfida con le grandi potenze mondiali dello short track.

Per la squadra italiana questa giornata conclusiva rappresenta anche l’occasione per chiudere al meglio una stagione particolare, arrivata dopo l’intensità dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 e segnata dall’assenza di Arianna Fontana, che ha scelto di prendersi una pausa dopo lo storico record di medaglie olimpiche. Il gruppo guidato dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouadec ha però dimostrato di avere basi solide e un mix interessante tra atleti esperti e giovani emergenti. L’ultima giornata di Montréal promette dunque spettacolo, velocità e tensione agonistica, con diverse finali in programma e con l’Italia pronta a giocarsi le proprie carte in più specialità per chiudere la rassegna iridata con risultati di prestigio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 in programma a Montreal in Canada. Si comincia alle 18.35. Buon divertimento!