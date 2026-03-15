Italia-Spagna oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Quarto impegno per l’Italbasket femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con le azzurre che oggi domenica 12 marzo affrontano alle 22:00 ora italiana a San Juan (Porto Rico) la Spagna per il girone B.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco hanno ottenuto due vittorie consecutive nelle prime due partite rispettivamente contro Porto Rico (78-41) e Nuova Zelanda (84-51), con Cecilia Zandalasini e Costanza Verona in grande spolvero al pari di Lorela Cubaj. Pass per la rassegna iridata – che sarebbe storico, a 32 anni di distanza dall’ultima volta – vicinissimo per la rappresentativa del Belpaese, che chiuderà il pre-mondiale martedì sera contro il Senegal.

La Spagna ha iniziato il torneo in quel di Porto Rico nella stessa maniera dell’Italia con due successi nelle prime due sfide, con la ‘Roja’ che vuole provare a vendicare anche la sconfitta maturata contro la compagine tricolore nel triangolare amichevole di La Linea (Spagna) disputato a novembre 2025 dove l’Italia ha poi subito una battuta d’arresto contro la Francia.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico)questa sera alle 22:00 ora italiana – le 17:00 secondo il fuso orario locale. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Mix (canale 2011) e da Sky Sport Basket (canale 205 – su quest’ultimo al termine di Virtus Bologna-Olimpia Milano). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul match dell’Italbasket femminile.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Domenica 15 marzo

Ore 22:00 Italia-Spagna– Diretta tv in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Mix (Canale 211) e Sky Sport Basket (Canale 205) [al termine di Virtus Bologna-Olimpia Milano)

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), per gli abbonati su Sky Sport Mix (Canale 211) e Sky Sport Basket (Canale 205) [su Sky Sport Basket al termine di Virtus Bologna-Olimpia Milano]

Diretta streaming: RaiPlay (per tutti), SkyGO, Now TV, DAZN (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport