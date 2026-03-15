LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: caccia all’ultimo 1000 mancante sul cemento

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Il programma del match Sinner-Medvedev

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, valido per la finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells l’italiano cerca la prima affermazione.

L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 350 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia della finale deve recuperare 2500 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e vincendo questa sera potrà portarsi a -2150 dall’iberico (ad inizio torneo era a -3150).

Si tratta della sfida numero 16 tra Sinner e Medvedev sul circuito maggiore, con l’azzurro che è in vantaggio nei precedenti per 8-7: l’azzurro, però, ha vinto 8 degli ultimi 9 incontri, giocati tutti tra la finale di Pechino 2023 e le ATP Finals del 2024, con l’unica eccezione del match dei quarti di Wimbledon 2024, vinto da Medvedev.

La sfida tra l’azzurro ed il russo sarà la seconda di giornata a partire dalle ore 19.00, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 22.00 italiane. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, valida per la finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!