LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca la stoccata

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. 152.7 chilometri con pochissima pianura da affrontare per le protagoniste del grande ciclismo internazionale femminile. L’incognita maltempo renderà ancor più arduo il compito delle atlete, con lo spettacolo assicurato lungo il percorso che collegherà Luino a Cittiglio. Assente Elisa Balsamo (Lidl-Trek), che non potrà continuare ad alimentare la tradizione fatta di successi e grandi piazzamenti nella kermesse dedicata alla leggenda di Cittiglio. Occasionissima per Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), con la Lidl-Trek che si affiderà a Shirin Van Anrooji. Appuntamento alle 13.09 con la partenza ufficiale.

Percorso che prevede i primi 65 km in linea con la presenza delle salite di Castelveccana, Masciago Primo ed Orino a caratterizzare la prima metà di gara. Arrivate a Cittiglio si transiterà per la prima volta sulla linea d’arrivo con il circuito finale da ripetere in cinque occasioni. Anello che annovera due salite, ovvero lo strappo di Casale (840 metri al 7% di pendenza media), ed Orino (2.9 km al 4.6% di pendenza media). Al termine di quest’ultima asperità ci sarà una discesa che spianerà a 2200 metri dall’arrivo.

Longo Borghini parte con l’obiettivo di centrare il bersaglio grosso che manca alla campionessa italiana dal 2021. Occhi puntati anche sulla polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) e sulla giovanissima britannica Cat Ferguson (Movistar Team). Proverà il colpaccio infine la campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly), con Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) sempre da non sottovalutare. Detto di Van Anrooij (Lidl-Trek), che diventa capitana a causa dell’assenza di Balsamo, ci saranno altre due olandesi da seguire con attenzione, ovvero Marianne Vos (Team Visma – Lease a Bike) e Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech).

Il Trofeo Alfredo Binda 2026 inizierà alle 13.09. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!