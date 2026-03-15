LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan cerca un acuto

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto. In tutte le 61 edizioni della corsa almeno una tappa è arrivata nella città che oggi ospita il traguardo.

Di 142 km, la frazione sembra favorire la volata e presenta un solo GPM, quello di Ripatransone (8.4 km al 4.6% medio). Questa salita termina ai -90 km, conclusa la discesa ci saranno 77 km completamente piatti. A 63 dall’arrivo si entrerà nel ciruito finale di San Benedetto del Tronto, che sarà affrontato cinque volte dai corridori.

Con il trionfo nella terza frazione, Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) è un grande pretendente per la vittoria. Nonostante la poca esperienza il danese si è subito imposto in gruppo come grande talento e la squadra francese è ben organizzata per metterlo nelle migliori condizioni possibili. Jonathan Milan (Lidl Trek) non sta vivendo una grande Tirreno-Adriatico, ma rimane a tutti gli effetti il velocista più forte del roster e oggi è chiamato a dimostrarlo. Il classe 2000 ha vinto qui nel 2024 e nel 2025, sempre come ultima frazione della corsa, e oggi cerca la tripletta sul traguardo di San Benedetto del Tronto. Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech) ha ottenuto un terzo posto sull’arrivo di Magliano de’ Marsi, ricordando a tutti di essere ancora uno degli uomini più pericolosi in queste corse, pur non avendo iniziato nei migliori dei modi nel 2026. Il belga può contare, inoltre, su un ultimo uomo come Mathieu Van Der Poel, fattore da non sottovalutare per un arrivo che si preannuncia confusionario.

Arnaud De Lie, alle spalle di Andresen nella terza frazione, potrebbe faticare maggiormente a trovare spazio in una volata meno dura rispetto a quella di mercoledì. Attenzione, invece, a Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Il talentino francese ha già dimostrato di essere, ormai, tra i più talentuori corridori del gruppo e oggi può dire la sua in un arrivo che gli si addice particolarmente. Altri corridori interessanti per un finale del genere sono Samuel Welsford (INEOS Grenadiers), Odet Kogut (NSN Cycling Team) e Pavel Bittner (Team Picnic PostNL).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto. L’inizio della corsa è previsto per le 12.30. Buon divertimento!