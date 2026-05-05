Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 5 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In evidenza il torneo di Roma che prende il via col tabellone femminile. Azzurre in campo che cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nello stesso tempo, terranno banco le qualificazioni per il main draw maschile e femminile. Anche in questo caso i tennisti italiani in campo vorranno fare più strada possibile.

Allargando gli orizzonti, ci sarà da seguire il Setterosa, impegnato nella World Cup della pallanuoto femminile. Nel caso specifico ci sarà la partita contro l’Olanda. In serata, poi, l’Eurolega di basket e la Champions League di calcio si prenderanno la scena.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 5 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 5 maggio

08:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 ad Astana (Kazakistan): terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10:00 Tennis, Qualificazioni ATP Roma 2026: secondo turno – Diretta streaming sul canale Youtube YouTube Internazionali d’Italia (alcuni match di qualificazione ATP)

(Pellegrino vs Landaluce 3° match e inizio programma alle 10:00; Bondioli vs Prizmic 3° match e inizio programma alle 10:00)

10:00 Tennis, Qualificazioni WTA Roma 2026: secondo turno – Nessuna copertura tv/streaming.

(Basiletti vs Snigur 2° match e inizio programma alle 10:00; Urgesi vs Erjavec 3° match e inizio programma alle 10:00)

11:00 Tennis, WTA Roma 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Bronzetti vs Kessler 2° match e inizio programma dalle 11:00; Trevisan vs Gibson 3° match e inizio programma alle 11:00; Ruggeri vs Sonmez 4° match e inizio programma alle 11:00)

11:00 Tennistavolo, Mondiali 2026 a squadre: ottavi di finale – Diretta streaming sul canale Youtube World Table Tennis.

(Italia vs Portogallo nel tabellone femminile)

14:04 Ciclismo femminile, Vuelta España Femenina 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

18:00 Basket, Eurolega 2026: Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

18:30 Pallanuoto femminile, Coppa del Mondo 2026: Italia vs Olanda – Diretta streaming su Recast TV.

19:45 Basket, Eurolega 2026: Monaco vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Volley, SuperLega 2026: Valsa Group Modena vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

21:00 Calcio, Champions League 2026: Arsenal vs Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.