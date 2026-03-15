Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Domenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, due delle realtà più prestigiose e vincenti del volley femminile italiano degli ultimi anni. Un confronto che promette spettacolo e intensità, tra due squadre abituate a giocare partite di altissimo livello e protagoniste da tempo ai vertici del movimento.

I precedenti stagionali sorridono nettamente alle campionesse d’Italia. Conegliano ha infatti conquistato tutti e tre gli scontri diretti disputati in questa stagione, imponendosi con autorità in ogni occasione: prima il 3-0 ottenuto a Novara nel girone d’andata di campionato, poi il successo per 3-1 al ritorno, fino al 3-0 nella semifinale di Coppa Italia, risultato che ha confermato la superiorità mostrata dalle venete nei confronti diretti.

La squadra allenata da Daniele Santarelli arriva a questo appuntamento in un momento di grande fiducia. In settimana le pantere hanno compiuto un passo importante anche in campo europeo, espugnando con un netto 3-0 il campo dello Zeren Ankara nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Una prestazione convincente che ha messo ancora una volta in evidenza la solidità del sistema di gioco di Conegliano e la profondità di un roster capace di mantenere standard elevatissimi in ogni rotazione. Per qualità complessiva e continuità di rendimento, le venete restano la squadra da battere non solo in Italia ma anche a livello continentale.

Novara, però, non arriva certo a Villorba senza ambizioni. La formazione piemontese ha avuto più tempo per preparare la semifinale dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League per mano di Scandicci, maturata due settimane fa. Un passaggio difficile che la squadra ha però saputo lasciarsi rapidamente alle spalle: nei play-off di campionato l’Igor ha reagito con carattere, superando Chieri nei quarti di finale in due gare e conquistando così l’accesso alla semifinale.

Il fischio d’inizio è in programma al Palaverde di Villorba domenica 15 marzo con inizio alle 17.15. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

A CHE ORA LA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 15 marzo – Palaverde di Villorba

Ore 17.15 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport Hd

Diretta streaming: Volleyballworld.com, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.