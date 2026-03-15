LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.26 La Svezia è una delle grande nazioni di questo sport e ai Giochi Olimpici di Mialno-Cortina 2026 ha trionfato sia nel doppio misto che nella competizione feminile. Il quartetto svedese della skip Anna Hassleborg, dopo la vittoria olimpica, non prenderà parte a questi mondiali; al loro posto ci sarà il team guidato dalla skip sarà Isabella Wranaa (oro a cinque cerchi nel doppio misto con il fratello), Almida De Val, Maria Larsson e Linda Stenlund.

20.23 Il torneo mondiale ha una struttura essenzialmente analoga a quella che abbiamo imparato a conoscere alle Olimpiadi, ma sono presenti alcune differenze. Il round robin iniziale invece di contare 10 nazionali ne prevede 13, inoltre solamente le prime due classificate alla fine della prima fase raggiungono direttamente le semifinali. Gli ultimi due posti in palio saranno decretati da un play off che sarà disputato fra le squadre che si sono piazzate dal terzo al sesto posto nel girone unico. La strada è ovviamente ancora lunga per le azzurre e la sconfitta contro la Corea, per quanto complichi l’avvio di mondiale, non compromette il sogno azzurro di arrivare fra le prime sei per giocarsi un posto in semifinale.

20.20 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita!

20.16 L’Italia, dopo un’Olimpiade negativa, cerca il rilancio in questo Mondiale di Calgary. Il Ct azzurro Marco Mariani, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, ha deciso di rimandare il ricambio generazionale e di dare ancora fiducia allo storico quartetto che rappresenta l’Italia da anni a questa parte. Sono dunque Stefania Constantini (nel ruolo di skip), Elena Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani (da alternate) ad indossare la maglia della Nazionale in questo mondiale canadese.

20.13 L’Italia ha cominciato il proprio torneo con una sonora sconfitta subita dalla Corea del Sud. Il punteggio finale (14-5) è davvero raro da vedere a questi livelli, ma il cammino azzurro è tutt’altro che compromesso e stasera sarà importante rispondere subito sul ghiaccio dopo la brutta prestazione di ieri.

20.10 Buona sera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda partita del round robin del mondiale di curling femminile. Il match fra L’Italia e la Svezia comincerà alle 20.30, fra 20 minuti!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda partita del round robin del mondiale di curling femminile. L’Italia, dopo la sfida nella notte italiana alla Corea del Sud, affronta il fortissimo quartetto svedese.

Il torneo mondiale ha una struttura essenzialmente analoga a quella che abbiamo imparato a conoscere alle Olimpiadi, ma sono presenti alcune differenze. Il round robin iniziale invece di contare 10 nazionali ne prevede 13, inoltre solamente le prime due classificate alla fine della prima fase raggiungono direttamente le semifinali. Gli ultimi due posti in palio saranno decretati da un play off che sarà disputato fra le squadre che si sono piazzate dal terzo al sesto posto nel girone unico.

L’Italia, dopo un’Olimpiade negativa, cerca il rilancio in questo Mondiale di Calgary. Il Ct azzurro Marco Mariani, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, ha deciso di rimandare il ricambio generazionale e di dare ancora fiducia allo storico quartetto che rappresenta l’Italia da anni a questa parte. Saranno dunque Stefania Constantini (nel ruolo di skip), Elena Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani (da alternate) ad indossare la maglia della Nazionale in questo mondiale canadese.

La Svezia è una delle grande nazioni di questo sport e ai Giochi Olimpici di Mialno-Cortina 2026 ha trionfato sia nel doppio misto che nella competizione feminile. Il quartetto svedese della skip Anna Hassleborg, dopo la vittoria olimpica, non prenderà parte a questi mondiali; al loro posto ci sarà il team guidato dalla skip sarà Isabella Wranaa (oro a cinque cerchi nel doppio misto con il fratello), Almida De Val, Maria Larsson e Linda Stenlund.

La partita fra Italia e Svezia, valida come secondo turno del round robin del Mondiale di curling 2026, avrà inizio alle 20.30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!