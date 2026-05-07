Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 7 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro di Grecia e la Vuelta España Femenina, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora.

Nell’ATP Masters 1000 di Roma saranno sette i match con azzurri protagonisti: esordio per Matteo Berrettini contro Alexei Popyrin, per Federico Cinà contro Alexander Blockx (match rinviato ad oggi per pioggia), per Mattia Bellucci contro Roman Andres Burruchaga, per Francesco Maestrelli contro Roberto Bautista Agut, per Gianluca Cadenasso contro Thiago Agustin Tirante, per Lorenzo Sonego contro Ignacio Buse, infine derby tra Luca Nardi ed Andrea Pellegrino.

Nel WTA 1000 di Roma saranno due le italiane protagoniste: nella prosecuzione del match di ieri del primo turno Noemi Basiletti è in vantaggio per 5-3 nel primo set contro l’australiana Ajla Tomljanovic, mentre per il secondo turno Jasmine Paolini affronterà la transalpina Leolia Jeanjean.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 7 maggio

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: 1° turno singolare (1° match alle 11.00 Berrettini-Popyrin, 2° match dalle 11.00 non prima delle 12.00 Cinà-Blockx, 3° match dalle 11.00 Bellucci-Burruchaga, 3° match dalle 11.00 Maestrelli-Bautista Agut, 4° match dalle 11.00 Cadenasso-Tirante, 4° match dalle 11.00 non prima delle 19.00 Sonego-Buse, 6° match dalle 11.00 Nardi–Pellegrino) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sonego-Buse anche su TV8 HD, Sky Go, NOW, Tennis TV, Sonego-Buse anche su tv8.it

11.00 Tennis, WTA 1000 Roma: 1° e 2° turno singolare (1° turno: 2° match dalle 11.00 non prima delle 12.00 Basiletti-Tomljanovic riprende da 5-3; 2° turno: 2° match dalle 11.00 non prima delle 13.00 Paolini-Jeanjean) – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, SuperTenniX, Sky Go, NOW

11.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: quarti di finale, sessione 1 – YouTube World Table Tennis

11.50 Ciclismo, Giro di Grecia: seconda tappa – YouTube ΔΕΗ Tour of Hellas

14.15 Ciclismo, Vuelta España Femenina: quinta tappa – 15.30 Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus

18.00 Basket, Champions League: Rytas Vilnius-La Laguna Tenerife – DAZN

18.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: quarti di finale, sessione 2 – YouTube World Table Tennis

20.00 Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Real Madrid – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Basket, Champions League: Unicaja-AEK BC – DAZN

21.00 Calcio, Diretta Gol Europa League e Conference League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Aston Villa-Nottingham Forest – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Friburgo-Braga – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Crystal Palace-Shakhtar Donetsk – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Strasburgo-Rayo Vallecano – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-JEANJEAN NON PRIMA DELLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI MAESTRELLI-BAUTISTA AGUT (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-BURRUCHAGA (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI CADENASSO-TIRANTE (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI NARDI-PELLEGRINO (6° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-BUSE NON PRIMA DELLE 19.00