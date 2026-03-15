LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari all’attacco, Kimi Antonelli vuole la sua prima vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a una gara che si presenta molto incerta e con tanti punti interrogativi. Incertezza alimentata da vetture, frutto del nuovo regolamento tecnico, che ancora sono da scoprire completamente da piloti e team.

Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. In questo contesto, i test pre-stagionali hanno avuto un obiettivo preciso: comprendere, validare e ottimizzare. I riscontri raccolti rappresentano una base di partenza solida, ma sarà la gara inaugurale a fornire i primi veri riferimenti competitivi.

Nelle qualifiche le due Mercedes hanno confermato il loro status di vetture più veloci. Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota di sempre a centrare la pole-position, davanti al compagno di squadra, George Russell, protagonista di un turno travagliato. Alle loro spalle, in seconda fila, le due Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc.

Le due Rosse cercheranno di andare subito all’attacco delle due Frecce d’Argento, sfruttando il proprio spunto migliore al via. Vedremo come Antonelli e Russell riusciranno a difendersi, nella consapevolezza comunque di disporre di una macchina in grado di recuperare.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde è previsto alle 08:00 italiane. Buon divertimento!