LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. i conclude la due giorni di Åre, in Svezia, per uno degli ultimi appuntamenti della stagione tecnica. Dopo il gigante di sabato che ha incoronato Julia Scheib come nuova regina della specialità, la scena passa oggi allo slalom speciale, disciplina che spesso regala spettacolo e colpi di scena sul tecnico tracciato scandinavo. Sarà una gara importante sia per la classifica di specialità, sia per la lotta alla Coppa del Mondo generale, che resta ancora apertissima nel finale di stagione.

La grande favorita non può che essere Mikaela Shiffrin, che continua a dominare tra i rapid gates. La statunitense guida la classifica di slalom con 780 punti e ha costruito un margine importante sulle avversarie grazie a una stagione quasi perfetta nella disciplina. Nel corso dell’inverno l’americana ha vinto praticamente tutte le gare disputate, confermando ancora una volta la sua straordinaria capacità di fare la differenza tra le porte strette. Ad Åre cercherà di avvicinarsi ulteriormente alla sfera di cristallo di specialità e, allo stesso tempo, di difendere il vantaggio nella classifica generale, dove la battaglia resta apertissima. Alle spalle della fuoriclasse statunitense si muove un gruppo di avversarie pronte a provarci. In classifica di slalom la principale inseguitrice è la svizzera Camille Rast, seconda con 492 punti. La vallesana arriva però da una giornata complicata nel gigante di ieri, dove è uscita nella seconda manche quando era in testa alla gara. Un errore pesante che potrebbe lasciare qualche scoria anche dal punto di vista mentale, ma Rast ha dimostrato più volte in stagione di essere tra le interpreti più solide dello slalom e proverà a reagire subito.

Grande attenzione anche all’altra svizzera Wendy Holdener, terza nella graduatoria di specialità con 358 punti. L’elvetica è una delle atlete più costanti del circuito e rappresenta sempre una minaccia nelle gare tecniche, soprattutto quando la pista diventa impegnativa e selettiva come spesso accade ad Åre. Tra le possibili protagoniste non va dimenticata Katharina Truppe, quarta nella classifica di slalom con 341 punti. L’austriaca conosce molto bene questa pista, dove un anno fa conquistò il primo successo della carriera in Coppa del Mondo, e potrebbe sfruttare questa familiarità con il tracciato per inserirsi nella lotta per il podio.

Occhi puntati anche su Lara Colturi, quinta nella graduatoria di specialità con 312 punti. L’atleta che gareggia per l’Albania ha vissuto una prima parte di stagione straordinaria nello slalom e continua a rappresentare una delle giovani più interessanti del circuito. Dopo il settimo posto nel gigante di ieri, Colturi proverà a ritrovare lo slancio tra le porte strette, disciplina nella quale ha già dimostrato di poter competere con le migliori.

Per quanto riguarda l’Italia, la gara svedese rappresenta un’occasione importante soprattutto per chi punta a conquistare o difendere l’accesso alle finali di Coppa del Mondo. La principale carta azzurra sarà Lara Della Mea, atleta esperta della squadra italiana che però arriva ad Åre con qualche acciacco fisico e dovrà stringere i denti per esprimersi al meglio. Accanto a lei ci sarà Martina Peterlini, impegnata proprio nella corsa alla qualificazione per le finali e chiamata a una prova solida per consolidare la propria posizione. Completano il gruppo italiano diverse giovani in cerca di spazio e risultati: Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola, tutte determinate a sfruttare questa occasione per mettersi in luce in un contesto di altissimo livello. In gara ci sarà anche Laura Steinmair, che farà il proprio debutto in Coppa del Mondo nello slalom dopo aver disputato finora soltanto gare di gigante nel circuito maggiore.

La pista di Åre è tradizionalmente una delle più tecniche del calendario e potrebbe essere influenzata anche dalle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e la possibilità di precipitazioni che potrebbero rendere il fondo più insidioso. In questo contesto la gestione della manche e la capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni della neve saranno fattori determinanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. i conclude la due giorni di Åre. La partenza della prima manche è fissata alle 9.30, mentre la seconda scatterà a partire dalle 12.30, buon divertimento!