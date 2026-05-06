Sport in tv oggi (mercoledì 6 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 6 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo agli Internazionali d’Italia: si entra nel vivo del torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, con tanti azzurri attesi dal proprio pubblico del Foro Italico. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la presentazione delle squadre che prenderanno parte al Giro d’Italia, il quale scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, senza dimenticarsi della Vuelta di Spagna femminile.

Perugia e Civitanova si affronteranno nella gara-3 della finale scudetto di volley maschile: i Block Devils conducono la serie per 2-0 e inseguono il successo che permetterebbe di festeggiare il tricolore. In serata spazio anche all’Eurolega di basket, alle semifinali scudetto della Serie A di pallamano maschile e alla Serie A di pallanuoto. Da seguire anche i Mondiali di tennistavolo (l’Italia femminile affronterà la Francia agli ottavi) e la World Cup di pallanuoto femminile con l’impegno dell’Italia contro gli USA.

Sul fronte calcistico, imperdibile la semifinale di ritorno della Champions League tra PSG e Bayern Monaco (si riparte dal pirotecnico 5-4 in favore dei francesi) e il secondo turno dei playoff di Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 6 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 6 maggio

07.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Ricurvo individuale a Shanghai, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport 251-253 fino alle ore 20.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Munar (terzo match dalle ore 11.00 e il secondo non inizierà prima delle ore 13.00, in diretta tv anche su TV8 e in diretta streaming su tv8.it), Cinà-Blockx (quinto match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 20.30, il quarto non inizierà prima delle ore 19.00)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), primo turno (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport 251-253 fino alle ore 20.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Stefanini-Ostapenko (ore 11.00), Urgesi-Golubic (secondo match dalle ore 11.00), Pigato–Grant (secondo match dalle ore 11.00), Brancaccio-Townsend (terzo match dalle ore 11.00), Cocciaretto-Kraus (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.30), Basiletti-Tomljanovic (quinto match dalle ore 11.00)

11.00 TENNISTAVOLO – Mondiali a squadre maschile/femminile, ottavi di finale (diretta streaming su canale WTT). Italia-Francia (femminile, ore 19.30)

11.05 CICLISMO – Giro di Grecia, prima tappa: Ioannina-Agrinio (non è prevista diretta tv/streaming)

14.20 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta di Spagna, quarta tappa: Monforte de Lemos-Antas de Ulla (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-Napoli (diretta streaming su Waterpolo Channel)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Florentia-Telimar, Savona-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CICLISMO – Giro d’Italia, presentazione squadre (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLANUOTOF FEMMINILE (World Cup) – Spagna-Paesi Bassi (diretta streaming su Recast Tv)

19.00 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-3: Zalgiris Kaunas-Fenerbahce Istanbul (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

19.15 BASEBALL (MLB) – St. Louis Cardinals-Milwaukee Brewers (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 PALLAMANO (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Bolzano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 CALCIO (Serie C, secondo turno playoff) – Cittadella-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, secondo turno playoff) – Campobasso-Pineto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, secondo turno playoff) – Juventus Next Gen-Pianese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, secondo turno playoff) – Cosenza-Casarano (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, secondo turno playoff) – Casertana-Crotone (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

20.00 PALLAMANO (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Fasano-Cassano Magnago (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-3: Panathinaikos-Valencia (diretta streaming su Euro League Tv)

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Italia-USA (diretta streaming su Recast Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, finale scudetto) – Gara-3: Perugia-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C, secondo turno playoff) – Lecco-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW, Rai Play Sport 1)

21.00 CALCIO (Champions League, semifinale di ritorno) – Bayern Monaco-PSG (diretta streaming su Amazon Prime Video)

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KRAUS DALLE 19.00

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LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30