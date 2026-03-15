LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la caccia alla finale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, valido per la prima gara della serie tra le due squadre per la semifinale dei play off di Serie A1 di volley femminile. Le padrone di casa sono le favorite, non solo per la vittoria di questa partita in particolare, ma anche per quanto riguarda il pronostico della serie, se non dell’intera competizione.

Dall’altra parte del tabellone, ci sono la Savino del Bene Scandicci e la Vero Volley Milano che lotteranno per l’ultimo posto in semifinale, mentre, riguardo il nostro match, parliamo di una sfida dall’esito non scontato visto che le Zanzare di Lorenzo Bernardi daranno molto filo da torcere alle Pantere di Daniele Santarelli, con Tatiana Tolok che cercherà di tenere testa agli attacchi di Isabelle Haak, opposta di Conegliano.

Nel corso della regular season non c’è stata storia, con Conegliano che ha vinto 0-3 la gara d’andata e 3-1 quella di ritorno, eliminando Novara anche dalla Coppa Italia, vincendo sempre per 3-0 la semifinale della competizione che poi è stata vinta proprio dalle venete capitanate dalla polacca Joanna Wolosz.

Il match tra Conegliano e Novara inizierà alle 17.15 e verrà disputato al Palaverde di Villorba, casa delle Pantere. I giudici di gara saranno Antonella Verrascina come primo arbitro, Andrea Puecher come secondo, Marco Pernpruner come terzo e Riccardo Falomo al videocheck. Segui l’intera partita, punto dopo punto, in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!