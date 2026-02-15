Sport in tv oggi (domenica 15 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 15 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe o di un giorno, e tanto altro ancora.

Duplice finale italiana nei tornei ATP: a Rotterdam, nel tabellone di doppio, Bolelli/Vavassori sfideranno Ho/Jebens, contro i quali hanno perso agli ultimi Australian Open, mentre a Buenos Aires, nel main draw di singolare, Luciano Darderi affronterà il padrone di casa argentino Francisco Cerundolo.

Nella Serie A1 di volley femminile la capolista Conegliano ospita l’ultima della classe, Perugia: si tratta del più classico degli scontri testa-coda che sulla carta appaiono scontati, ma che possono sempre riservare delle sorprese. In 24 match una sola sconfitta per le padrone di casa, mentre le ospiti hanno vinto soltanto 5 incontri.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 15 febbraio

6.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Nepal-Indie Occidentali – ICC.TV

8.00 Tennis, WTA 1000 Dubai: 1° turno – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

9.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Namibia-Stati Uniti – ICC.TV

11.15 Ciclismo femminile, Setmana Ciclista Valenciana: 2a tappa – YouTube RD3 EVENTOS DEPORTIVOS

11.40 Ciclismo, Tour de la Provence 3a tappa – 14.00 Discovery Plus

12.00 Ciclismo, Clasica de Almeira – 14.30 Eurosport 2 HD DAZN, Discovery Plus, Rai Play Sport 2

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Parma-Inter – DAZN

13.00 Tennis, ATP 500 Rotterdam: finali (1° match alle 13.00 Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Pakistan – ICC.TV

15.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Sassari – flima.tv

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Verona – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Genoa – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Lazio – DAZN

16.00 Basket, Serie A: Sassari-Tortona – LBA TV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Perugia – DAZN, VBTV

16.10 Rugby, Sei Nazioni: Galles-Francia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Monviso – Rai Play Sport 1, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-San Giovanni In Marignano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Macerata – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Venezia-Reggio Emilia – LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Trento-Grottazzollina – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Cisterna-Cuneo – DAZN, VBTV

17.30 Tennis, ATP 250 Buenos Aires: finali (2° match dalle 17.30 non prima delle 20.00 Darderi-Cerundolo) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Cuneo – DAZN, VBTV

18.00 Basket, Serie A: Cantù-Trento – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Broni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Venezia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Roseto-Derthona – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.00 Volley, Superlega: Milano-Verona – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Perugia-Piacenza – DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Torino-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Napoli – DAZN

18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Udine – LBA TV

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Milano – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.00 Tennis, ATP 500 Dallas: finali – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Roma – DAZN, DAZN 1

