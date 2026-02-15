Seguici su
Sport in tv oggi (domenica 15 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Conegliano volley
Conegliano volley / IPA Sport

Oggi, domenica 15 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe o di un giorno, e tanto altro ancora.

Duplice finale italiana nei tornei ATP: a Rotterdam, nel tabellone di doppio, Bolelli/Vavassori sfideranno Ho/Jebens, contro i quali hanno perso agli ultimi Australian Open, mentre a Buenos Aires, nel main draw di singolare, Luciano Darderi affronterà il padrone di casa argentino Francisco Cerundolo.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

Nella Serie A1 di volley femminile la capolista Conegliano ospita l’ultima della classe, Perugia: si tratta del più classico degli scontri testa-coda che sulla carta appaiono scontati, ma che possono sempre riservare delle sorprese. In 24 match una sola sconfitta per le padrone di casa, mentre le ospiti hanno vinto soltanto 5 incontri.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 15 febbraio

6.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Nepal-Indie Occidentali – ICC.TV

8.00 Tennis, WTA 1000 Dubai: 1° turno – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

9.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Namibia-Stati Uniti – ICC.TV

11.15 Ciclismo femminile, Setmana Ciclista Valenciana: 2a tappa – YouTube RD3 EVENTOS DEPORTIVOS

11.40 Ciclismo, Tour de la Provence 3a tappa – 14.00 Discovery Plus

12.00 Ciclismo, Clasica de Almeira – 14.30 Eurosport 2 HD DAZN, Discovery Plus, Rai Play Sport 2

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Parma-Inter – DAZN

13.00 Tennis, ATP 500 Rotterdam: finali (1° match alle 13.00 Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Pakistan – ICC.TV

15.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Sassari – flima.tv

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Verona – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Genoa – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Lazio – DAZN

16.00 Basket, Serie A: Sassari-Tortona – LBA TV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Perugia – DAZN, VBTV

16.10 Rugby, Sei Nazioni: Galles-Francia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Monviso – Rai Play Sport 1, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-San Giovanni In Marignano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Macerata – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Venezia-Reggio Emilia – LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Trento-Grottazzollina – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Cisterna-Cuneo – DAZN, VBTV

17.30 Tennis, ATP 250 Buenos Aires: finali (2° match dalle 17.30 non prima delle 20.00 Darderi-Cerundolo) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Cuneo – DAZN, VBTV

18.00 Basket, Serie A: Cantù-Trento – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Broni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Venezia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Roseto-Derthona – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.00 Volley, Superlega: Milano-Verona – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Perugia-Piacenza – DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Torino-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Napoli – DAZN

18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Udine – LBA TV

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Milano – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.00 Tennis, ATP 500 Dallas: finali – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Roma – DAZN, DAZN 1

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG CON TUTTI GLI SPORT DELLE OLIMPIADI

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING MASCHILE DALLE 9.05

LA DIRETTA LIVE DEL MONOBOB FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 11.50

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E 13.30

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.15

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI SCI DI FONDO DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SNOWBOARDCROSS A COPPIE MISTE DALLE 13.45

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 14.05

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45

LA DIRETTA LIVE DELLO SPEED SKATING ALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MISTO A COPPIE DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DEL SALTO CON GLI SCI FEMMINILE DALLE 18.45

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI MASCHILI DEL BIG AIR DI FREESTYLE DALLE 19.30

LA DIRETTA LIVE DEL PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.45

