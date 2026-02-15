LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot e Michelon si giocano l’oro, azzurre per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di biathlon, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva, la gara dei quattro poligoni si preannuncia emozionante e vedremo se i valori emersi nel corso della sprint si confermeranno anche nel corso di questa prova.

Nella 7.5 km di ieri la norvegese Maren Kirkeeide ha fatto saltare il banco, trovando grande precisione nelle serie di tiro e una velocità nell’ultimo giro semplicemente incredibile. Si pensava che ormai l’oro fosse al collo della francese Oceane Michelon, ma la transalpina ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco per quanto fatto dalla scandinava. Vedremo cosa succederà in questo caso.

Francia che nei fatti potrà contare su due pedine ovvero Michelon e la leader di Coppa del Mondo, Lou Jeanmonnot, bronzo nella sprint e in grado sugli sci stretti di recuperare terreno nel corso della pursuit odierna. Per quanto riguarda casa Italia, si spera che Lisa Vittozzi venga accompagnata dalla medesima precisione nelle sessioni di tiro, ma da una maggior efficacia nelle frazioni di fondo.

Sì, perché alla sappadina, quinta ieri nella sprint, sono stati gli sci stretti a tradirla, visto il grande ritardo accumulato già dal primo giro nel confronto con le migliori. Vedremo se quest’oggi gli equilibri cambieranno, altrimenti pensare di tornare in auge per la top-3 sarà molto difficile. Al via anche Dorothea Wierer, Michela Carrara e Hannah Auchentaller, ma senza velleità da podio.

Si comincia alle 14:45.