Quando parte Federica Brignone nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario esatto, tv

Federica Brignone tornerà in scena alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel superG e si rimetterà in gioco nel gigante che andrà in scena domenica 15 febbraio (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00). La Campionessa del Mondo di specialità disputerà la seconda prova tra le porte larghe dopo il terribile infortunio di inizio aprile: era stata eccellente sesta a Kronplatz lo scorso 20 gennaio, in occasione del suo rientro assoluto a livello agonistico.

La fuoriclasse valdostana avrà la possibilità di sciare senza pressioni, con la tranquillità di chi è già salito sul gradino più alto del podio e ha fatto suonare l’Inno di Mameli, entrando per sempre nella storia considerando il suo recupero fisico ai limiti dell’impossibile. La 35enne sembra essere in forma, il trionfo di giovedì l’ha indubbiamente rafforzata e cercherà di brillare anche nella specialità più amata, con la consapevolezza che l’onere delle due manche non sarà semplice da sostenere.

Purtroppo la lunga assenza dalle gare di Coppa del Mondo l’ha fatta scivolare nel secondo sottogruppo di merito della WCSL List e poteva pescare un pettorale tra 8 e 15: purtroppo la sorte non ci ha visto bene (a differenza di quanto successo in superG, dove ebbe in dote il vantaggioso numero 6, il migliore a disposizione) e le ha consegnato il fastidioso numero 14, dunque scenderà nella prima manche con una pista purtroppo segnata e su cui sarà necessario leggere al meglio i solchi.

Le avversarie di riferimento? La svizzera Camille Rast, la neozelandese Alice Robinson, le statunitensi Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin, la norvegese Thea Louise Stjernesund, la svedese Sara Hector, l’austriaca Julia Scheib, l’albanese Lara Colturi, la canadese Valerie Grenier, senza sottovalutare la polacca Maryna Gasienica-Daniel, la statunitense Nina O’Brien, le tedesche Lena Duerr ed Emma Aicher, la svizzera Wendy Holdener. Saranno in gara anche Sofia Goggia, Lara Della Mea e Asja Zenere, desiderose di stupire sull’Olympia delle Tofane.

Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza alle ore 10.26 di domenica 15 febbraio, salvo possibili ritardi o rinvii dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete scendano a intervalli di 2′, dalla 16 alla 30 si passerà a scaglioni di 1’30”, poi dalla 31 alla 50 si scatterà un minuto dopo l’atleta precedente, a seguire dovranno trascorrere 45 secondi. Previsti tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist, il pettorale e l’orario di partenza di Federica Brignone nel gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE

Federica Brignone partirà alle ore 10.26 di giovedì 15 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2′, poi si scenderà a 1’30” tra il 16 e il 30, dal 31 al 50 passerà a 1′, a seguire 45”. Annunciati tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

PETTORALE FEDERICA BRIGNONE NEL GIGANTE DELLE OLIMPIADI

Federica Brignone indosserà il pettorale numero 14.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Domenica 15 febbraio

Ore 10.00 Gigante femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Gigante femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR

2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

4 516562 RAST Camille 1999 SUI

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL

7 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT

8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO

9 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB

11 6535773 O’ BRIEN Nina 1997 USA

12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA

13 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

15 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN

16 206355 DUERR Lena 1991 GER

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

18 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI

19 507168 AICHER Emma 2003 GER

20 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR

21 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR

22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT

23 6536392 HURT A J 2000 USA

24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE

25 299363 ZENERE Asja 1996 ITA

26 56517 ASTNER Nina 2000 AUT

27 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI

28 197651 DIREZ Clara 1995 FRA

29 516813 PILLER Sue 2005 SUI

30 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR

31 325119 GIM Sohui 1996 KOR

32 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE

33 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA

36 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT

37 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA

38 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR

39 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO

40 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX

41 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK

42 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN

43 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO

44 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO

45 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL

46 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

47 355069 BECK Madeleine 2004 LIE

48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

49 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX

50 415205 HUDSON Piera 1996 UAE

51 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ

52 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS

53 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG

54 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS

55 325158 PARK Seoyun 2005 KOR

56 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA

57 6297096 DAUTI Semire 2007 ALB

58 385135 VUCINIC Pia 2009 CRO

59 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

60 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU

61 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD

62 108666 GATCLIFFE Emma 2005 TTO

63 275064 ZURBAY Anabelle 2008 IRL

64 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE

65 255475 van PELT Elin 2005 ISL

66 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR

67 245084 TOTH Zita 2002 HUN

68 125040 ZHANG Yuying 1997 CHN

69 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

70 715183 ALIC Esma 2002 BIH

71 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU

72 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

73 255481 KRISTINSDOTTIR Sonja Li 2006 ISL

74 615003 PROULX Tallulah 2008 PHI

75 235347 TSIOVOLOU Maria Eleni 2001 GRE

76 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD