LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Italia outsider per una medaglia

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Dopo la gara individuale maschile, e quella femminile, questa meravigliosa disciplina che purtroppo all’Italia non ha ancora portato medaglie.

La situazione può cambiare proprio con questa competizione che si basa su una discesa femminile seguita da una maschile, con la somma dei due tempi che corrisponderà al totale della coppia: la manche è unica, quindi le coppie delle varie nazioni avranno a disposizione un solo ed unico tentativo per centrare una delle prime tre posizioni, valide per la medaglia di bronzo, d’argento e d’oro, quella più importante.

L’Italia ha un ruolo di outsider, con la Germania che, visto l’ottimo rendimento nel corso della gara maschile e femminile, è sicuramente la nazione favorita per il primo posto, senza dimenticare la Gran Bretagna che può contare su Matt Weston, il più forte di tutti e colui che detiene gli ultimi quattro record della pista Eugenio Monti.

La sola ed unica manche della gara mista a coppie di skeleton inizierà alle 18.00 e verrà eseguita sull’appena citata pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center. Segui l’evento in Diretta e in Live, minuto per minuto, grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza Italia!