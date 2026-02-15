Seguici su
LIVE Conegliano-Perugia 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: l’ingresso Haal ribalta le sorti del set!

Pubblicato

6 minuti fa

il

Per approfondire:
Conegliano volley
Conegliano volley IPA Agency

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE6

2-2 Primo tempo di Lemmens al centro.

2-1 Diagonale potente e precisa di Daalderop verso zona 5!

1-1 Fiesoli gioca bene con il muro scomposto di Conegliano e trova il punto.

1-0 Primo appoggiato al centro del campo di Lubian! primo punto del set a Conegliano.

QUARTO SET

25-17 Si chiude con il primo set al centro di Lubian! Si sveglia nella parte finale di set Conegliano che si riporta in vantaggio!

24-17 Fiesoli a segno con la diagonale da posto 4!

24-16 Primo tempo potente di Fahr che trova il set point!

23-16 Troppo profondo il servizio di Sillah, punto di Perugia.

23-15 A rete la battuta di Bartolini.

22-15 Primo tempo verso zona 5 di Bartolini!

22-14 Che bell’attacco in parallela di Sillah! Sciarpata da posto 4 precisa e potente!

21-14 Stavolta è Fahr a schiacciare dopo una ricezione sbagliata delle umbre.

20-14 Sillah schiaccia a terra dopo una ricezione lunga di Perugia!

19-14 Lunga la battuta di Gardini.

18-14 Mani fuori di Markovic da posto 2.

18-13 Pallonetto morbido vincente di Haak! Colpo delicato in parallela su cui non arriva la difesa avversaria.

17-13 Mani fuori di Sillah! A tutto braccio sul muro avversario scomposto la slovena!

16-13 Haak con il pallonetto spinto verso il centro del campo! E’ cambiata la partita con il suo ingresso in campo!

15-13 Ancora Haak! Che botta dell’opposta di Conegliano verso zona 6!

14-13 Gennari vince il contrasto a muro. Punto per Perugia che rimane in scia.

14-12 Sillah gioca con le mani del muro da posto 4 e trova il punto.

13-12 Ancora Haak con la parallela a tutto braccio! Che ingresso della svedese!

12-12 Sillah con il pallonetto spinto da posto 4! Cala gli assi Haak e Wolosz Santarelli e Conegliano si riprende immediatamente!

11-12 Subito a segno Haak! Non sbaglia l’opposto appena entrato! Mani fuori vincente!

10-12 A rete il servizio di Lemmens.

9-12 Lunga la battuta di Adigwe.

9-11 Mani fuori vincente di Daalderop da zona 4.

8-11 Gardini trova il punto con la pipe precisa verso zona 5!

8-10 Muro di Munarini sull’attacco da seconda linea di Fiesoli!

7-10 Mani fuori di Fiesoli da posto 4! Nuovo allungo delle umbre!

7-9 Lemmens ancora a segno con un primo tempo potente.

7-8 Tocco spinto vincente in parallela di Sillah, che risolve così un’alzata non perfetta di Ewert.

6-8 Fiesoli torna a marcare murando Adigwe!

6-7 Markovic indifendibile! Parallela perfetta verso zona 1!

6-6 Ancora efficiente l’attacco di Sillah sulle mani del muro. Torna in parità il set.

5-6 Mani fuori di Sillah da posto 4.

4-6 Fast vincente di Munarini.

3-6 Markovic! Che partita sta giocando la slovena! Ancora a segno in diagonale!

3-5 Ewert di seconda! Brava la palleggiatrice di Conegliano!

2-5 Markovic A segno con la diagonale verso zona 1!

2-4 Gardini vince il contrasto a muro con Sillah! Ancora un punto di Perugia.

2-3 Sillah di potenza!  Che botta della schiacciatrice

1-3 Stavolta non sbagla l’olandese! Diagonale vincente verso zona 5 che sblocca Conegliano.

0-3 Vola via la parallela di Daalderop da posto 4!

0-2 Ancora un punto di Ewert di seconda!

0-1 A segno Gardini con il mani fuori vincente da posto 4.

TERZO SET

21-25 GARDINIIII! Perugia trova il pareggio con il mani fuori! Dopo 33 set di fila si ferma la striscia di Conegliano!

21-24 Pallonetto di Gardini ad incrociare da posto 4! Set point Perugia!

21-23 Markovic!  Gioca con le mani alla perfezione l’opposta slovena! A due punti dal set Perugia!

21-22 Mazzaro non sbaglia il primo tempo al centro! Set tiratissimo!

21-21 Mani fuori vincente di Adigwe!

20-21 Non riesce a difendere l’attacco potente di Markovic la difesa di Conegliano.

20-20 Adigwe trova la parità con una parallela potentissima verso posto 1!

19-20 Ewert trova ancora il punto con un pallonetto spinto di seconda!

18-20 Non sbaglia Fiesoli in diagonale strettissima! Ancora +2 Perugia.

18-19 Mani fuori di Sillah che sfrutta il muro scomposto di Perugia.

17-19 Fiesoli trova il punto con la diagonale potente verso zona 5!

17-18 Sillah! Punto in parallela da posto 4 la slovena! Che botta della schiacciatrice di Conegliano!

16-18 Pallonetto morbido sopra il muro di Daalderop. La palla cade in mezzo al campo senza che nessuna delle umbra riesca a difendere.

15-18 Ancora un mani fuori vincente di Fiesoli da posto 4.

15-17 A rete la battuta di Gardini.

14-17 Scambio lunghissimo vinto da Perugia! Fiesoli trova il mani fuori vincente dopo una serie di difese pazzesche da entrambe le parti!

14-16 Adigwe un po’ fallosa in questo set. La sua schiacciata termina direttamente a rete.

14-15 Muro di Lubian! Non passa il tentativo di pallonetto di Gardini! Torna subito sotto Conegliano.

13-15 Ace di Munarini! La centrale cerca ancora Gardini che soffre terribilmente le sue battute flottanti!

12-15 Incrocia il servizio Gennari, la sua palla però termina larga.

11-15 Ace di Adigwe! L’opposta non si capisce con Sllah e svassoia una ricezione che sembrava facilissima!

11-14 Varia il colpo Gardini che piazza un lungo linea vincente!

11-13 Diagonale strettissima di Gardini! Che colpo dell’azzurra!

11-12 Sillah in diagonale dopo la bella finta di primo tempo di Lubian che manda a fuori tempo il muro di Perugia.

10-12 Ancora un primo tempo di Lemmens vincente! Attacco potente verso zona 5!

10-11 Mani fuori di Adigwe. Conegliano si riavvicina.

9-11 Sillah a segno con la diagonale stretta verso zona 5/4.

8-11 Fast in diagonale vincente di Lemmens.

8-10 Punto di seconda di Ewert che trova un buco nella difesa avversario.

7-10 Invasione di Conegliano sul contrasto a muro. Punto Perugia.

7-9 Ancora mani fuori trovate sapientemente da Markovic.

7-8 Daalderop stavolta riceve bene e poi attacca in diagonale strettissima da posto 4!

6-8 Lemmens schiaccia dopo la ricezione lunga di Daalderop.

6-7 Stavolta gioca bene con il muro avversario Markovic che trova il mani fuori.

6-6 Mark0vic cerca il mani fuori, ma sparacchia troppo alto. Il pallone finisce abbondantemente fuori e il punto va a Conegliano.

5-6 Diagonale di Daalderop perfetto verso zona 5!

4-6 Larga la battuta di Munarini che aveva cercato l’incrocio delle linee di zona 5.

4-5 Continua il cambio palla con il primo tempo verso zona 1 di Munarini.

3-5 Markovic non sbaglia la parallela verso zona 5!

3-4 Muro di Adigwe sul tentativo di pallonetto di Gardini.

2-4 Sillah a segno con la diagonale stretta da posto 4.

1-4 Masterclass di Giulia Gennari in questo avvio di set! Ancora un punto di seconda con il pallonetto furbissimo!

1-3 Ancora Lemmens con il primo tempo potente!

1-2 Non sbaglia stavolta Adigwe che trova il punto con la diagonale potente verso zona 1!

0-2 Lungo l’attacco in pipe di Adigwe, doppio vantaggio di Perugia.

0-1 Scambio lungo in apertura di set chiuso dal pallonetto lungo verso zona 5 di Gennari!

SECONDO SET

25-18 SILLAH! Ewert sbaglia l’alzata in pipe per la schicciatrice slovena, Sillah però con un palleggio a due mani senza nemmeno saltare trova il pallonetto vincente! Primo set di Conegliano!

24-18 Non si intendono Ewert e Lubian. Il primo tempo viene lisciato dalla centrale che regala il punto alle avversarie.

24-17 Scambio infinito chiudo da Daalderop con un colpo in parallela da posto 4 che passa in mezzo al muro! Che difesa però in precedenza di Sillah!

23-17 Fiesoli insacca la palla fra muro e rete con la schiacciata da posto 4.

23-16 Primo tempo anticipato e potentissimo di Lemmens!

23-15 Dopo il video-check viene cambiata la decisione iniziale. L’ultimo tocco a muro è di Fiesoli e il punto è di Conegliano.

22-15 Ancora Gardini! La schiacciatrice azzurra trascina Perugia adesso!

22-14 Sillah a segno con la parallela da posto 4.

21-14 Ancora un muro di Gardini! Non passa la pipe di Adigwe!

21-13 Ewert trova il punto di seconda! Palleggio a due mani molto furbo dell’alzatrice di Conegliano!

20-13 Attacco potente in diagonale da posto 4 di Gardini!

20-12 Daalderop! Perugia riesce a difendere la sua prima schiacciata dello scambio, ma il secondo colpo profondo è imprendibile!

19-12 Murone di Gardini! Non passa la fast potente di Lubian!

19-11 Fuori il tentativo in diagonale di Daalderop.

19-10 Ace di Adigwe! Botta fortissima che Recchia non riesce a ricevere.

18-10 Ancora errore al servizio di Fiesoli. Palla in rete.

17-10 Punto di seconda di Gennari! Furba qui l’alzatrice umbra!

17-9 Giova bene con le mani del muro Daalderop da posto 4.

16-9 Invasione a muro di Conegliano, punto per Perugia.

16-8 Primo tempo indietro di Lemmens che non sbaglia!

16-7 Non sbaglia Sillah! Che botta in diagonale della schiacciatrice slovena!

15-7 Adigwe manda larga il suo tentativo di parallela da zona 2!

15-6 Ancora un errore al servizio, lunga la battuta di Perugia.

14-6 Forza Lubian al servizio, la sua battuta però è troppo profonda.

14-5 A rete la battuta di Gennari.

13-5 Ancora Gardini a segno con la parallela da posto 4.

13-4 Troppo lungo il serizio di Lemmens

12-4 Ottimo attacco profondo di Gardini da posto 4! Si sblocca Perugia con un bel colpo in parallela dell’azzurra.

12-3 Markovic non riesce a salvare un’alzata troppo corta. Il suo colpo finisce direttamente a rete. Punto Conegliano.

11-3 Fast vincente di Lubian con il mani fuori avversario.

10-3 Non sbaglia Daalderop! Schiacciata da posto 4 sopra le mani del muro che cade in zona 6.

9-3 Ancora ace di Conegliano! Fortunata Adigwe favorita dal nastro!

8-3 Che botta di Daalderop in parallela da posto 4!

7-3 Pallonetto di Gardini da seconda linea verso il centro del campo vincente.

7-2 ANCORA ACE! Munarini cerca ancora Gardini che sbaglia ancora la ricezione!

6-2 Ace di Munarini! Non riesce a ricevere Gardini il servizio flottante del centro avversario.

5-2 Larga la fast in diagonale di Lemmens.

4-2 Primo tempo anticipato di Munarini che si infila fra muro e rete. Punto Conegliano!

3-2 Ottimo colpo fasciato di Markovic in parallela!

3-1 Adigwe! Ancora diagonale vincente dell’opposta di Conegliano!

2-1 Primo tempo al centro di Mazzaro vincente!

2-0 In campo la diagonale profonda di Adigwe che passa sopra il muro da zona 2.

1-0 Pallonetto spinto di Sillah in parallela vincente.

PRIMO SET

16.00 Ecco i due sestetti in campo!
Conegliano: Lubian, Adigwe, Dalderoop, Sillah, Munarini, Scognamillo, Ewert.
Perugia: Gennari, Markovic, Lemmens, Mazzaro, Fiesoli, Gardini, Recchia.

15.58 Già in campo le due squadre, manca pochissimo all’inizio del match!

15.56 Anche nella scorsa giornata di campionato, in cui Conegliano ha battuto per 3-0 Macerata, lo staff veneto ha optato per un ampio turnover. Non sono scese in campo infatti la palleggiatrice Joanna Wolosz, l’opposto Isabelle Haak, la schiacciatrice Zhu Ting e la centrale Cristina Chirichella. A sfruttare maggiormente l’occasione concessa sono state soprattutto l’opposto italiano Merit Adigwe (18 punti, 5 muri) e la schiacciatrice slovena Fatoumatta Sillah. Entrambe dovrebbero essere confermate in campo anche oggi.

15.53 Sarà difficilissimo trovare la vittoria per le umbre. Conegliano ìè una squadra di un’altra categoria; le venete non perdono un set in campionato dall’11 gennaio, quando vinsero 3-2 un match tiratissimo contro Chieri. La squadra di Santarelli è però già sicura del primo posto in regular season con due giornate d’anticipo ed è probabile che scendano in campo le seconde linee.

15.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match!

15.47 Perugia non vuole però sicuramente arrendersi e scenderà in campo con il coltello fra i denti per trovare un successo. Anche la scorsa giornata le umbre, grazie alle buonissime prestazioni di Fiesoli e Gardini, sono riuscite a strappare una bella vittoria per 3-1 contro Busto Arsizio.

15.44 La parita di oggi è il più classico dei testacoda; le ragazze di coach Santarelli infatti sono prime in solitaria in classifica, mentre Perugia si trova all’ultimo posto con 5 lunghezze di ritardo sulla zona salvezza. Solo l’aritmetica non condanna ancora le umbre alla retrocessione, ma per mantenere la categoserie a 1 ria serve un vero e proprio miracolo sportivo: battere sia la fortissima Conegliano sia Chieri e poi sperare nelle sconfitte delle altre squadre in fondo alla classifica…

15.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 di volley femminile fra Conegliano e Perugia. Il match, valido per il ventiquattresimo turno del massimo campionato italiano, comincerà alle 16.00, fra 20 minuti!

La partita fra Imoco Volley Conegliano e Bartoccini-Mc restauri Perugia, penultimo turno di regular season della Serie A 1 femminile, comincerà alle 16.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

 

