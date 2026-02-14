Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (15 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, domenica 15 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno 9 i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta maschile di sci di fondo, delle dual moguls maschili di sci freestyle, del gigante femminile di sci alpino, delle pursuit di biathlon, dei 500 femminili di speed skating, delle gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, e del trampolino grande femminile di salto con gli sci.

Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si disputeranno le qualificazioni maschili del big air dello sci freestyle, ed inizieranno le gare del monobob femminile, del team pursuit maschile di speed skating e delle coppie d’artistico di pattinaggio.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Domenica 15 febbraio

9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 4-5-6

9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, sedicesimi di finale

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, ottavi di finale

11.15 BIATHLON – 12.5 km pursuit maschile

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, quarti di finale

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, semifinali

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, finale per il bronzo

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per l’oro

11.50 BOB – Monobob femminile, seconda manche

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km maschile

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche

13.45 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA

14.15 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, semifinali

14.35 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, small finale

14.40 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, big final

14.45 BIATHLON – 10 km pursuit femminile

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia

17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminili

17.35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, trial round

18.00 SKELETON – Gara a squadre miste

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (prima manche)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, short program

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale

20.15 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (seconda manche)

21.00 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

