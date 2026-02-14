Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (15 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, domenica 15 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno 9 i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta maschile di sci di fondo, delle dual moguls maschili di sci freestyle, del gigante femminile di sci alpino, delle pursuit di biathlon, dei 500 femminili di speed skating, delle gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, e del trampolino grande femminile di salto con gli sci.
Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si disputeranno le qualificazioni maschili del big air dello sci freestyle, ed inizieranno le gare del monobob femminile, del team pursuit maschile di speed skating e delle coppie d’artistico di pattinaggio.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Domenica 15 febbraio
9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 4-5-6
9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna
10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche
10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, sedicesimi di finale
11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, ottavi di finale
11.15 BIATHLON – 12.5 km pursuit maschile
11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, quarti di finale
11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, semifinali
11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, finale per il bronzo
11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per l’oro
11.50 BOB – Monobob femminile, seconda manche
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km maschile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia
13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche
13.45 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA
14.15 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, semifinali
14.35 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, small finale
14.40 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, big final
14.45 BIATHLON – 10 km pursuit femminile
16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia
17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminili
17.35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, trial round
18.00 SKELETON – Gara a squadre miste
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA
19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia
19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (prima manche)
19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, short program
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale
20.15 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.00 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.