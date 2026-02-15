LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prime due manche, De Silvestro per la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale delle prime due manche della gara di monobob ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina, con l’Italia che sarà rappresentata da due atlete: parliamo di Simona De Silvestro e Giada Andreutti, le quali hanno iniziato a sperimentare la pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center già nei giorni scorsi.

De Silvestro, nei quattro test sostenuti, ha trovato il suo minor tempo nella seconda batteria con 1:00.51 che fa ben sperare per la ricerca alle prime dieci posizioni al termine della gara. Per quanto riguarda Andreutti, che ha disputato tutte le sei prove possibili, il suo miglior tempo lo ha registrato nell’ultima, con un più che positivo 1:00.65 che punta a riproporre in gara, divisa in quattro batterie.

Le grandi favorite per la lotta alle medaglie sono la tedesca Laura Nolte, che nei test ha trovato anche un 59.89 semplicemente spaziale, con la collega e connazionale Lisa Buckwitz che, invece, in quarta batteria, ha trovato un 59.30 che le permette di iscriversi di dritto per la corsa all’oro.

La prima manche del monobob alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina inizierà alle 10.00, con la seconda che invece partirà alle 11.50. Segui l’evento con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, pronti a tifare le nostre ragazze. Buon divertimento a tutti e forza Italia!