LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA: sfida Francia-Norvegia, Giacomel troppo distante

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di inseguimento maschile di biathlon. Ad Anterselva si preannuncia una sfida Francia-Norvegia con il transalpino Quentin Fillon Maillet che partirà davanti a tutti dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella sprint di venerdì. Sembrano troppo distanti gli azzurri, ma in caso di condizioni atmosferiche variabili si potrebbero mischiare le carte. Appuntamento alle 11.15 con la partenza.

Il francese Fillon Maillet, autore di una sprint praticamente perfetta, partirà con 14 secondi di margine sul norvegese Vetle Christiansen e 16 sull’altro norge Sturla Holm Laegreid e sul connazionale Emilien Jacquelin. A 25 secondi dall’oro della sprint sarà la volta dello svedese Sebastian Samuelsson, poi i distacchi si dilatano a partire dal norvegese Dale (43) e dallo svedese Ponsiluoma (46). Cercherà la rimonta da podio il francese Eric Perrot, che dovrà rimontare 1 minuto e due secondi alla vetta.

Per trovare il primo italiano bisogna giungere al ritardo di un minuto e 22 secondi con il quale Lukas Hofer ha concluso la gara di venerdì. Il veterano azzurro scatterà per 13° con una dozzina di secondi di margine su Nicola Romanin, ottimo 16° nella sprint. Per Tommaso Giacomel una vera e propria mission impossible a margine della sciagurata gara di due giorni fa. Il campione italiano varcherà il cancelletto ad un minuto e 44 secondi dalla partenza di Fillon Maillet.

La gara olimpica di inseguimento maschile di biathlon inizierà alle 11.15.