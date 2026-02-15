LIVE Italia-Cechia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: sfida delicata per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quinta partita degli azzurri nel torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici invernai di Milano Cortina 2026. L’Italia affronterà nel Cortina Curling Olympic Stadium affronterà il quartetto ceco.

La Cechia è ultima nel round robin con zero vittorie nelle quattro partite finora disputate. Il quartetto guidato dallo skip Klima non è riuscito ad imporsi nei primi match del torneo, anche a causa dell’alto livello degli avversari incontrati. Dopo una sfida testa a testa con gli Usa i cechi hanno perso nettamente contro i forti svizzeri, norvegesi e britannici. La qualificazione alle semifinali sembra ormai per loro un obiettivo irrangiungibile, ma ciò non significa che non ce la metteranno tutta per strappare uno scalpo importante come quello azzurro.

L’Italia è incappata nella prima sconfitta nel torneo: dopo le spettacolari vittorie contro la Svezia di Niklas Edin (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e la Gran Bretagna di Bruce Mouat (Campioni del Mondo), la nostra Nazionale ha perso contro la Germania per 6-5 all’extra-end. Si trattava di uno scontro diretto importante in ottica qualificazione alle semifinali, ma è arrivato un ko al supplementare che ha un po’ smorzato la doppia impresa firmata in apertura dei Giochi. Gli azzurri hanno avuto diverse occasioni per portarsi a casa il match, ma degli errori inusuali hanno reso vita facile al quartetto tedesco.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella affronteranno l’abbordabile quartetto ceco dopo aver già giocato in mattinata contro la Norvegia. I risultati di queste due partite potrebbero già risultare cruciale per il cammino verso le semifinali degli azzurri. Il quartetto tricolore è infatti scivolato al terzo posto in classifica dopo la debacle con la Germania, con due vittorie e una sconfitta alla pari con Gran Bretagna, Norvegia e Italia, alle spalle delle imbattute Canada e Svizzera.

La partita fra Italia e Norvegia, valida per il quarto turno del torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, comincerà alle 19.05. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti, buon divertimento!