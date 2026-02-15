LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sogna una medaglia dopo 2 decenni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4×7.5 km maschile valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La staffetta maschile 4×7,5 km rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime gare individuali, che non hanno regalato medaglie alla squadra azzurra, l’Italia concentra ambizioni e speranze sulla prova a squadre, cerchiata in rosso sin dall’inizio del quadriennio olimpico.

Il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino si presenta al via con l’obiettivo concreto di inserirsi nella lotta per il podio. La formula è quella tradizionale: due frazioni in tecnica classica e due in tecnica libera, su un tracciato esigente come quello della Val di Fiemme, capace di esaltare condizione fisica e strategia. Davanti a tutti c’è la Norvegia, autentica potenza della disciplina. Gli scandinavi partono con i favori del pronostico e puntano a fare la differenza fin dalle prime tornate, forti di una profondità di organico impressionante e di un leader come Johannes Hoesflot Klaebo, a caccia di un nuovo sigillo olimpico. Sulla carta, la lotta per l’oro sembra indirizzata, ma dietro si annuncia una battaglia accesissima.

L’Italia sogna di inserirsi nella corsa per l’argento o il bronzo, ma dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. La Francia ha mostrato grande solidità nelle prime giornate di gara, trascinata dalla brillantezza di Mathis Desloges, già protagonista nelle prove distance. Gli Stati Uniti possono contare sull’energia di Ben Ogden, particolarmente incisivo nelle frazioni in classico, mentre Svezia e Finlandia restano avversarie tradizionalmente temibili in questo format. Attenzione anche alla Svizzera, che potrebbe giocarsi le proprie carte qualora Valerio Grond riuscisse a presentarsi nell’ultimo segmento a contatto con i migliori. In una staffetta olimpica, però, i valori possono rimescolarsi rapidamente: cambi fluidi, scelta del ritmo e gestione delle energie saranno determinanti.

Per Pellegrino e compagni sarà fondamentale restare agganciati al gruppo di testa nelle prime tre frazioni per poi giocarsi tutto nell’ultimo giro. Davanti al pubblico di casa, l’Italia cerca quella medaglia che darebbe senso e slancio all’intera spedizione del fondo azzurro.

Si inizia a partire dalle ore 12.00.