LIVE Italia-Danimarca, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre ancora a secco di vittorie, sarà la volta buona?

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Danimarca, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre sono partite a rilento in questo torneo, l’accesso ai quarti di finale sembra ormai compromesso, ma i match da giocare sono ancora tanti e le sfide più difficili sembrano alle spalle.

L’Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con quattro sconfitte consecutive. Le azzurre non hanno giocato il loro miglior curling, ma hanno anche affrontato quartetti davvero forti e tutti validi concorrenti per il podio. Dopo le sconfitte nette della prima giornata contro Svizzera e Corea del Sud, le azzurre hanno alzato il proprio livello di gioco, senza però riuscere ad ottenere una vittoria.

Nella giornata di ieri Costantini e compagne hanno perso contro il quartetto cinese una partita che sembrava ad un passo. All’ultimo end, con l’hammer a favore delle azzurre e il punteggio in parità, le asiatiche sono riuscite a rubare la mano e a trovare una vittoria ormai insperata. Nella sera poi le italiane hanno giocato una buona partita contro la Svezia, non abbastanza però per battere le fortissime scandinave. Così dopo 4 partite le azzurre si trovano in fondo alla classifica con zero vittorie.

Le danesi sono sulla carta un team più abbordabile rispetto a quelli già affrontati. Dopo aver perso con Svezia e Canada il quartetto della skip Dupont ha battuto la Corea del Sud e il Giappone e si trova adesso con una perfetto equilibrio fra sconfitte e vittorie (2-2). Le nordiche possono ancora sperare nella qualificazione alla semifinale, ma sarà difficile per loro visto il livello delle avversarie ancora da affrontare.

L'incontro è previsto per le 14.05.