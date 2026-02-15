LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli insegue la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il tutto avrà inizio a partire dalle 19:30 e sulle gobbe dello Snow Park di Livigno lo spettacolo non mancherà di certo per la massimizzazione della propria prestazione.

Evoluzioni aree che richiederanno cura nel dettaglio e grande voglia di stupire, in modo da convincere i giudici del proprio “esercizio”, allo scopo di ottenere il punteggio più alto possibile. Tra le fila azzurre ci sarà un Miro Tabanelli molto motivato che vorrà dimostrarsi all’altezza della situazione per far saltare il banco in questa fase di qualificazione.

L’azzurro cercherà di replicare quanto fatto dalla sorellina Flora nella medesima specialità dello sci freestyle, ricordando il suo infortunio al ginocchio che aveva precluso all’emiliana la possibilità di prendere parte alle tappe di Coppa del Mondo. Uno stimolo in più per Miro a far bene e a dare il meglio di se stesso in un contesto altamente qualificato.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il tutto andrà in scena a partire dalle 19:30. Buon divertimento!