Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
Startlist staffetta maschile sci di fondo Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, elenco dei partecipanti
Domenica 15 febbraio continuerà a Tesero, in Italia, il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 12.00 si terrà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto che permette di nutrire speranze di medaglia.
Per la prima volta la distanza della gara olimpica maschile sarà equiparata a quella della prova femminile, con frazioni accorciate per gli uomini a 7.5 km contro i 10 km del passato: nelle prime due frazioni in classico saranno impegnati Davide Graz ed Elia Barp, mentre nelle frazioni in skating toccherà a Martino Carollo, galvanizzato dopo l’ottima prestazione nella 10 km individuale, e Federico Pellegrino.
La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile dello sci di fondo, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, e Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI DI FONDO ALLE OLIMPIADI
Domenica 15 febbraio
Ore 12.00: staffetta 4×7.5 km maschile Tesero (Italia)
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MASCHILE SCI DI FONDO OLIMPIADI 2026
1 NOR – Norway 1
1-1 Red Classic IVERSEN Emil
1-2 Green Classic NYENGET Martin Loewstroem
1-3 Yellow Free HEDEGART Einar
1-4 Blue Free KLAEBO Johannes Hoesflot
2 SUI – Switzerland 1
2-1 Red Classic GROND Valerio
2-2 Green Classic WIGGER Nicola
2-3 Yellow Free KLEE Beda
2-4 Blue Free RIEBLI Janik
3 SWE – Sweden 1
3-1 Red Classic HAEGGSTROEM Johan YC
3-2 Green Classic HALFVARSSON Calle
3-3 Yellow Free POROMAA William
3-4 Blue Free ANGER Edvin
4 FRA – France 1
4-1 Red Classic SCHELY Theo
4-2 Green Classic LAPALUS Hugo
4-3 Yellow Free DESLOGES Mathis YC
4-4 Blue Free LOVERA Victor
5 CAN – Canada 2
5-1 Red Classic McKEEVER Xavier
5-2 Green Classic CYR Antoine
5-3 Yellow Free DROLET Remi
5-4 Blue Free STEPHEN Thomas
6 ITA – Italy 2
6-1 Red Classic GRAZ Davide
6-2 Green Classic BARP Elia
6-3 Yellow Free CAROLLO Martino
6-4 Blue Free PELLEGRINO Federico
7 USA – United States of America 2
7-1 Red Classic OGDEN Ben
7-2 Green Classic SCHUMACHER Gus
7-3 Yellow Free HAGENBUCH John Steel
7-4 Blue Free KETTERSON Zak
8 GER – Germany 2
8-1 Red Classic BRUGGER Janosch
8-2 Green Classic MOCH Friedrich
8-3 Yellow Free NOTZ Florian
8-4 Blue Free STOELBEN Jan
9 FIN – Finland 3
9-1 Red Classic VUORINEN Lauri
9-2 Green Classic NISKANEN Iivo
9-3 Yellow Free RUUSKANEN Arsi
9-4 Blue Free ANTTOLA Niko
10 CZE – Czechia 3
10-1 Red Classic TUZ Jiri
10-2 Green Classic NOVAK Michal
10-3 Yellow Free BAUER Matyas
10-4 Blue Free OPHOFF Mike