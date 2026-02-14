Startlist staffetta maschile sci di fondo Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, elenco dei partecipanti

Domenica 15 febbraio continuerà a Tesero, in Italia, il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 12.00 si terrà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto che permette di nutrire speranze di medaglia.

Per la prima volta la distanza della gara olimpica maschile sarà equiparata a quella della prova femminile, con frazioni accorciate per gli uomini a 7.5 km contro i 10 km del passato: nelle prime due frazioni in classico saranno impegnati Davide Graz ed Elia Barp, mentre nelle frazioni in skating toccherà a Martino Carollo, galvanizzato dopo l’ottima prestazione nella 10 km individuale, e Federico Pellegrino.

La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile dello sci di fondo, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, e Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SCI DI FONDO ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 12.00: staffetta 4×7.5 km maschile Tesero (Italia)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MASCHILE SCI DI FONDO OLIMPIADI 2026

1 NOR – Norway 1

1-1 Red Classic IVERSEN Emil

1-2 Green Classic NYENGET Martin Loewstroem

1-3 Yellow Free HEDEGART Einar

1-4 Blue Free KLAEBO Johannes Hoesflot

2 SUI – Switzerland 1

2-1 Red Classic GROND Valerio

2-2 Green Classic WIGGER Nicola

2-3 Yellow Free KLEE Beda

2-4 Blue Free RIEBLI Janik

3 SWE – Sweden 1

3-1 Red Classic HAEGGSTROEM Johan YC

3-2 Green Classic HALFVARSSON Calle

3-3 Yellow Free POROMAA William

3-4 Blue Free ANGER Edvin

4 FRA – France 1

4-1 Red Classic SCHELY Theo

4-2 Green Classic LAPALUS Hugo

4-3 Yellow Free DESLOGES Mathis YC

4-4 Blue Free LOVERA Victor

5 CAN – Canada 2

5-1 Red Classic McKEEVER Xavier

5-2 Green Classic CYR Antoine

5-3 Yellow Free DROLET Remi

5-4 Blue Free STEPHEN Thomas

6 ITA – Italy 2

6-1 Red Classic GRAZ Davide

6-2 Green Classic BARP Elia

6-3 Yellow Free CAROLLO Martino

6-4 Blue Free PELLEGRINO Federico

7 USA – United States of America 2

7-1 Red Classic OGDEN Ben

7-2 Green Classic SCHUMACHER Gus

7-3 Yellow Free HAGENBUCH John Steel

7-4 Blue Free KETTERSON Zak

8 GER – Germany 2

8-1 Red Classic BRUGGER Janosch

8-2 Green Classic MOCH Friedrich

8-3 Yellow Free NOTZ Florian

8-4 Blue Free STOELBEN Jan

9 FIN – Finland 3

9-1 Red Classic VUORINEN Lauri

9-2 Green Classic NISKANEN Iivo

9-3 Yellow Free RUUSKANEN Arsi

9-4 Blue Free ANTTOLA Niko

10 CZE – Czechia 3

10-1 Red Classic TUZ Jiri

10-2 Green Classic NOVAK Michal

10-3 Yellow Free BAUER Matyas

10-4 Blue Free OPHOFF Mike