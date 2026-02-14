BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Startlist inseguimento femminile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurre in gara
Si ripartirà con i distacchi accumulati al termine della sprint odierna, dunque Lisa Vittozzi partirà quinta a 41″ dalla norvegese Maren Kirkeeide, mentre Michela Carrara scatterà 23ma a 1’34”, infine Hannah Auchentaller prenderà il via per 43ma a 2’12”, proprio davanti a Dorothea Wierer, allo start per 44ma a 2’13”.
Domenica 15 febbraio continueranno ad Anterselva, in Italia, le gare del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.45 si terrà la 10 km pursuit femminile, con l’Italia che, dunque, ha qualificato a questa gara tutte le quattro atlete al via della sprint.
La diretta tv della 10 km pursuit femminile del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI
Domenica 15 febbraio
Ore 14.45: 10 km pursuit femminile Anterselva (Italia)
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PURSUIT FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 KIRKEEIDE Maren NOR 0:00
2 MICHELON Oceane FRA 0:04
3 JEANMONNOT Lou FRA 0:24
4 TODOROVA Milena BUL 0:40
5 VITTOZZI Lisa ITA 0:41
6 MINKKINEN Suvi FIN 0:50
7 PREUSS Franziska GER 1:00
8 ZUK Kamila POL 1:09
9 ANDEXER Anna AUT 1:09
10 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:12
11 HRISTOVA Lora BUL 1:13
12 VOIGT Vanessa GER 1:14
13 MEIER Lea SUI 1:17
14 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:19
15 BENDIKA Baiba LAT 1:23
16 VOLFA Estere LAT 1:27
17 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 1:27
18 OEBERG Hanna SWE 1:27
19 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:29
20 TANNHEIMER Julia GER 1:32
21 REPINC Lena SLO 1:33
22 GESTBLOM Linn SWE 1:33
23 CARRARA Michela ITA 1:34
24 DZHIMA Yuliia UKR 1:35
25 KLEMENCIC Polona SLO 1:37
26 CLOETENS Maya BEL 1:37
27 OEBERG Elvira SWE 1:38
28 JAKIELA Joanna POL 1:40
29 BASERGA Amy SUI 1:46
30 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:50
31 CHU Yuanmeng CHN 1:52
32 GANDLER Anna AUT 1:54
33 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:55
34 SIMON Julia FRA 1:56
35 MAGNUSSON Anna SWE 1:57
36 KUZMINA Anastasiya SVK 2:00
37 KUELM Susan EST 2:03
38 BULINA Sanita LAT 2:07
39 LIE Lotte BEL 2:08
40 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 2:10
41 SIDOROWICZ Natalia POL 2:10
42 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2:11
43 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:12
44 WIERER Dorothea ITA 2:13
45 MAKA Anna POL 2:14
46 CHARVATOVA Lucie CZE 2:15
47 IRWIN Deedra USA 2:19
48 MENG Fanqi CHN 2:19
49 TRAUBAITE Judita LTU 2:19
50 VINKLARKOVA Tereza CZE 2:20
51 REMENOVA Maria SVK 2:21
52 GROTIAN Selina GER 2:23
53 KAPUSTOVA Ema SVK 2:23
54 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:24
55 GASPARIN Aita SUI 2:24
56 PEIFFER Benita CAN 2:28
57 TOMINGAS Tuuli EST 2:33
58 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:38
59 TOLMACHEVA Anastasia ROU 2:38
60 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:40