LIVE Speed skating, Olimpidi 2026 in DIRETTA: inizia il cammino dell’Italia nel team-pursuit

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating. Alla Milano Ice Skating Arena inizia il cammino dell’Italia con gli azzurri che vogliono arrivare fino all’atto finale del team pursuit. Si partirà dai quarti di finale in cui il terzetto italiano fronteggerà i temibili Stati Uniti, anche se il confronto diretto varrà dalle semifinali. Appuntamento alle 16.00 con l’inseguimento, mentre dalle 17.30 sarà la volta dei 500 metri femminili in cui l’Italia si affida a Serena Pergher.

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti ed il sorprendente Riccardo Lorello rappresenteranno l’Italia, con quest’ultimo che presumibilmente sarà scelto come riserva. Importante mettere a segno uno dei migliori quattro tempi nei quarti di finale in quanto il meccanismo olimpico è totalmente diverso da ciò che si vede in Coppa del Mondo. Approderanno in semifinale infatti le 4 migliori tra Giappone, Germania, USA, Italia, Norvegia, Cina, Olanda e Francia, a prescindere dal testa a testa.

Raggiunte le semifinali le squadre si confronteranno con la formula del knockout. Tra le favorite spiccano la Norvegia di Sander Eitrem e Peder Kongshaug, l’Olanda di Jorrit Bergsma e Chris Huizinga, ed ovviamente l’Italia che vuole far sobbalzare la Milano Ice Skating Arena ancora una volta dopo le due medaglie d’oro colte da Francesca Lollobrigida ed il bronzo di Lorello. Bisognerà partire subito forte sin dai quarti di finale, con le fasi finali in programma poi nel primo pomeriggio di martedì.

I quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating inizieranno alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!