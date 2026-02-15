LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Sommariva-Moioli inseguono la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di snowboardcross misto a coppie. Livigno è pronta a spingere gli azzurri verso un nuovo podio con il duo composto da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva accreditata a conquistare una delle tre medaglie. La seconda coppia azzurra sarà invece composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner, che cercheranno di ergersi a mina vagante della competizione. I quarti inizieranno alle 13.45, con semifinali e finali a seguire.

Si partirà subito con Italia 2 inserita nella heat numero uno con Francia 2 (Bozzolo/Casta), Svizzera 1 (Koblet, Wiedmer) e Stati Uniti 2 (Pare/Gaskill). Porta che sembra aperta per l’ingresso in semifinale, ma servirà incollarsi ai transalpini per evitare di entrare in lotta con elvetici e statunitensi. Per quel che riguarda Italia 1 di Moioli e Sommariva l’iniziale fatica sarà nella terza batteria dei quarti di finale dopo la seconda in cui si sfideranno Austria 1 (Dusek/Zerkhold), Canada 1 (Grondin/McManiman), Australia 2 (Hughes/Clift) e Gran Bretagna 1 (Nightingale/Bankes).

Nella terza heat come detto troveremo Italia 1, Francia 1 (Aidan Chollet/Nirani-Pereira), Cechia 1 (Choura/Adamczykova) e Stati Uniti 1 (Baumgartner/Thelen). Quarto da non prendere sottogamba con i cechi pericolosissimi spinti da una Eva Adamczykova parsa in splendida forma nella gara individuale. Infine nella quarta batteria spazio ad Australia 1 (Lambert/Baff), Germania 1 (Ulbricht/Fischer), Francia 3 (Jonas Chollet/Trespeuch) e Cechia 2 (Houser/Hrusova).

La gara olimpica di snowboardcross misto a coppie inizierà alle 13.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!