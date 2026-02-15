LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: inizia il cammino di Conti-Macii

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero della gara maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La seconda parte del programma del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si accende con il programma corto delle coppie, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna. Sul ghiaccio del Forum, domenica 15 febbraio a partire dalle 19.45, i riflettori saranno puntati soprattutto su Sara Conti e Niccolò Macii, chiamati a inseguire un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa.

La coppia azzurra arriva all’appuntamento clou della stagione dopo un percorso costruito con attenzione. Il duo formato dalla pattinatrice bergamasca e dal partner milanese ha scelto di concentrare energie e preparazione esclusivamente sull’Olimpiade, rinunciando agli Europei per presentarsi al top della condizione. Una decisione che testimonia la centralità di questo evento in un’annata già impreziosita dal successo all’NHK Trophy e dal secondo posto alle Finali del Grand Prix.

Campioni d’Europa nel 2023 e attuali medagliati mondiali, Conti e Macii hanno dimostrato negli ultimi anni di poter competere stabilmente ai massimi livelli. Nel corto proporranno un programma intenso e ricco di carattere, sulle note di “The Wild Bull” e “Concerto de España”, una scelta musicale che esalta potenza e interpretazione, elementi fondamentali per raccogliere punteggi importanti già nella prima parte di gara.

La concorrenza, però, sarà di altissimo profilo. I giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni del mondo in carica, rappresentano un riferimento tecnico e artistico imprescindibile. I tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, reduci da podi iridati e continentali, sono altrettanto solidi e competitivi. Senza dimenticare i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, freschi campioni europei, pronti a inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

Attenzione anche alle coppie nordamericane, con i canadesi Stellato-Dudek/Deschamps e gli statunitensi Kam/O’Shea, capaci di punteggi elevati se impeccabili sugli elementi obbligati. In gara anche l’altra coppia italiana, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, determinati a ben figurare in un contesto così prestigioso.

Il programma corto sarà decisivo per indirizzare la classifica in vista del libero. Serviranno precisione nei salti in parallelo, pulizia nelle trottole e grande sicurezza nei sollevamenti. Per Conti e Macii, pattinare tra gli ultimi gruppi significherà entrare nel cuore della sfida: davanti al pubblico italiano, il sogno olimpico passa da una performance senza sbavature.

