LIVE Italia-Norvegia 1-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti per i norvegesi, adesso si fa durissima…

10.12 Ottimo colpo di Retornaz! Bocciata la guardia appena messa dai norvegesi con un run perfetto. Il sasso battente entra anche in casa.

10.11 Variano il colpo ora i norvegesi. Ramsfjell non continua con le bocciate, ma posiziona una guardia per evitare un tap con cui l’Italia avrebbe potuto promuovere due sassi e prendersi tre punti.

10.09 Mosaner rimette la guardia al centro. Tiro preciso dell’azzurro.

10.08 Ancora bocciata singola di Sesaker che leva la guardia appena posizionata.

10.08 Mosaner riposizona la guardia al centro appena levata dalla Norvegia.

10.07 Stavolta non riesce la doppia bocciata ai norvegesi! Se ne va solo una guardia che adesso potrebbe essere rimessa.

10.06 Draw perfetto di Arman. La stone si appoggia sul sasso italiano già presente sul bottone, due punti azzurri adesso.

10.05 Aprono il campo in norvegesi. Bocciata di una guardia e di un sasso italiano in casa ben eseguita da Ramsfjell.

10.04 Ottimo freeze di Arman che si appoggia al sass avversario al centro della casa e si prende il punto.

10.03 Occupa il centro la Norvegia con il tiro di Ramsfjell che si posiziona sul bottone.

10.03 Giovanella posizione lo stone nella parte laterale della casa dietro la guardia messa in precedenza.

10.02 Guardia al centro di Nepstad.

10.00 Draw al centro della Norvegia, risponde l’Italia con una guardia laterale di Giovanella.

QUINTO END

9.58 Bocciata di Ramsfjell perfetta! Tolto il sasso appena lanciato da Retornaz. 3 punti della Norvegia, diventa durissima adesso…

9.57 Prova a salvare la situazione Retornaz con un freeze sul sasso norvegese sul bottone molto ben eseguito. Il punto ora è azzurro ed è anche difficile da togliere, vedremo come giocherà Ramsfjell.

9.56 Bocciata perfetta di Ramsfjell sul sasso appena lanciato da Retornaz. Sono addirittura 4 i sassi a punto della Norvegia a due tiri dalla fine dell’end.

9.54 Freeze di Retornaz che prova ad appoggiarsi al sasso centrale avversario. Il colpo rimane un po’ troppo largo, la situazione si fa molto complicata adesso.

9.53 Ottimo hit-roll di Sesaker. Bocciato il sasso azzurro in casa e spostamento perfetto del battente dietro le guardie. Sono tre i punti norvegesi adesso.

9.52 Run di Mosaner che leva il sasso centrale dei norvegesi. Un po’ di sfortuna qui per gli azzuri: una delle stone colpita schizza dalla parte sbagliata e porta con se anche un sasso azzurro in casa.

9.52 Tentano anche i norvegesi la doppia . Il tiro di Sesaker però rimane una bocciata singola.

9.51 Doppia bocciata di Mosaner! Tolti i due sassi a punto dei norvegesi!

9.50 Hit-roll dei norvegesi che levano un sasso azzurro in casa e si nascondono dietro le guardie. La stone rimane però un po’ scoperta.

9.48 Ancora un errore di Arman. Il suo freeze sul sasso centrale dei norvegesi a punto tocca la guardia. Il sasso italiano finisce un po’ fortunosamente nella casa e potrebbe essere importante tatticamente nel continuo dell’end.

9.48 La Norvegia riposizione il sasso nel bottone. Sono due punti norvegesi al momento.

9.46 Non preciso in questo caso Arman. Il tentativo di freeze sulla stone novegese nel bottone è un po’ troppo forte e il battente si apre dopo aver colpito la stone avversaria.

9.46 Colpo norvegese al centro della casa. Draw preciso di Nepstad.

9.45 Freeze perfetto di Giovanella che si incolla alla stone norvegese in casa.

9.44 Draw profondo della Norvegia che finisce in casa ben oltre il T-line.

9.43 Giovanella comincia l’end con una guardia al centro precisa.

QUARTO END

9.42 Che peccato! La bocciata è addirittura tripla di Mosaner! Il battente però esce e rimane un solo punto all’Italia.

9.40 Draw al centro norvegese. Italia costretta a giocare un freeze per un punto così da passare l’hammer. Forse c’è lo spazio per una doppia bocciata che darebbe due punti agli azzurri, ma il colpo è difficilissimo…

9.39 Peccato! Rimane singola la bocciata di Retornaz! Il sasso non gira abbastanza dopo aver colpito la prima stone avversaria e non riesce a togliere il secondo punto norvegese.

9.38 Giocata in fotocopia di Ramsfjell. Bocciata singola che tiene 3 punti per i norvegesi, ma apre lo spazio ad una doppia bocciata azzurra.

9.37 Bocciata singola di Mosaner che leva un sasso avversario e si prende il punto.

9.36 Ottimo tiro Sesaker. Bocciata la stone tirata in precedenza da Mosaner e roll dietro i sassi di guardia. Sono tre i punti norvegesi adesso.

9.35 Bocciata singola di Mosaner sul sasso al centro della casa norvegese. Il battente rimbalza però dalla parte sbagliata e rimane bocciabile.

9.34 Draw al centro dei norvegesi che si prendono il punto con un po’ di fortuna. Il sasso colpisce la guardia ma scivola lo stesso verso il bottone.

9.34 Draw laterale di Arman. La stone si nasconde dietro le guardie e si prende il punto.

9.33 Bocciata norvegese sul sasso azzurro in casa. Sono due i punti scandinavi.

9.32 Non perfetta la bocciata di Arman. La stone norvegese in casa viene colpita ma rimane in gioco. Anche il sasso italiano rimane in casa, ma è secondo.

9.32 Bendik Ramsfjell boccia il sasso azzurro a punto. Il sasso battente poi si nasconde dietro la guardia.

9.31 Giovanella boccia il sasso norvegese in casa, la sua stone però rimane scoperta.

9.30 Seconda stone norvegese messa come guardia centrale.

9.30 Guardia laterale di Giovanella.

9.29 Nepstad mette al centro della casa la prima stone dell’end.

TERZO END

9.28 Che errore di Ramsfjell! Sbaglia l’ultima bocciata lo skip norvegese! Bocciata troppo piena e sasso battente che rimane in casa. Il punto è degli scandinavi, che però cercavano la mano nulla per mantenere l’hammer.

9.27 Giocano veloci così da non sprecare il tempo i due quartetti. Il colpo è sempre lo stesso e nessuno lo sbaglia. Bocciata e sasso battente che rimane in casa.

9.26 Nessuna guardia e un solo sasso nella casa, impossibile sbagliare le bocciate per team così forti. La Norvegia punta a non marcare il punto e mantenere ancora l’hammer.

9.24 Bocciata e contro-bocciata che non sembra lasciare spazio a qualche interpretazione tattica differente dalla mano nulla. End viziato da una guardia un po’ profonda di Giovanella che ha dato il via alla serie infinita di bocciate.

9.22 Continua la serie di bocciate di entrambe le squadre! Sia Norvegia che Italia levano in continuazione l’unico sasso presente in casa. Sembra delinearsi una nuova mano nulla.

9.21 Anche gli azzurri bocciano il sasso avversario.

9.21 Bocciano i norvegesi il sasso appena tirato da Giovanella. Il battente rimane in casa e prende il punto.

9.20 Un po’ troppo profonda la guardia centrale di Giovanella. Il sasso entra per un pelo nella casa e può essere bocciato.

SECONDO END

9.18 Brucia la stone Ramsfjell. Nessun sasso in casa quindi si rimane sullo 0-0. Secondo end con hammer ancora in mano norvegese.

9.17 Bocciata singola di Retornaz, il suo sasso esce però dalla casa. I norvegesi potranno bruciare il prossimo sasso per mantenere il martello.

9.16 Bocciata di Magnus Ramsfjell. Il sasso battente rimane in casa, ma Retornaz può bocciarlo facilmente.

9.15 Hit-roll di Retornaz che toglie il sasso avversario in casa e si nasconde dietro la guardia centrale.

9.14 Ottima la doppia bocciata di Sesaker. C’è solo una stone norvegese in casa, si va verso la mano nulla.

9.14 Tiro fotocopia a quello dei norvegesi eseguito da Mosaner. Bocciata singola ben fatta e due punti azzurri adesso.

9.13 Bocciata singola Sesaker che si prende il punto.

9.13 Mosaner piazza un draw laterale in casa così da evitare una doppia bocciata. Sono due i punti italiani al momento.

9.12 Che run di Ramsfjell! Tripla bocciata pazzesca del norvegese!

9.11 Stavolta l’hit-roll viene eseguito dall’Italia. Perfetto il colpo di Arman che leva il sasso avversario e si nasconde dietro le guardie centrali.

9.10 Hit-roll riuscito a metà di Ramsfjell. La bocciata è troppo piena e il sasso battente non si nasconde dietro le guardie.

9.10 Ottimo run di Arman che apre il campo e leva il sasso norvegese a punto.

9.09 Si gioca ancora sulla linea centrale. Nepstad piazza la stone sulla linea centrale, nella parte alta della casa.

9.08 Freeze di Giovanella sulla stone norvegese in casa. Buon tiro del lead azzurro.

9.07 Draw profondo dei norvegesi. La stone entra nella casa oltre la T-line.

9.05 Prima stone di guardia al centro messa da Giovanella. Primo end con hammer in mano alla Norvegia.

PRIMO END

9.04 I quartetti sono già sul ghiaccio in attesa della prima stone, manca pochissimo all’inizio del match!

9.01 Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno avuto diverse occasioni per portarsi a casa il match, ma degli errori inusuali per gliazzurri hanno reso vita facile a Marc Muskatewitz e compagni che hanno festeggiato la loro seconda vittoria in queste Olimpiadi. Il quartetto tricolore è così scivolato al terzo posto in classifica con due vittorie e una sconfitta alla pari con Gran Bretagna, Norvegia e Italia, alle spalle delle imbattute Canada e Svizzera.

8.58 L’Italia è incappata nella prima sconfitta nel torneo: dopo le spettacolari vittorie contro la Svezia di Niklas Edin (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e la Gran Bretagna di Bruce Mouat (Campioni del Mondo), la nostra Nazionale ha perso contro la Germania per 6-5 all’extra-end. Si trattava di uno scontro diretto importante in ottica qualificazione alle semifinali, ma è arrivato un ko al supplementare che ha un po’ smorzato la doppia impresa firmata in apertura dei Giochi.

8.55 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match!

8.52 La Norvegia si trova al momento a pari merito dell’Italia nella classifica del round robin. Il quartetto scandinavo, dopo la sconfitta in apertura di torneo contro la Germania, ha centrato la vittoria contro due squadre abbordabili come la Cina e la Cechia. I norvegesi sembrano poter lottare per il passaggio del turno in semifinale, ma il team dello skip Ramsfjell deve ancora affrontare tante formazioni di altissimo livello, fra le quali proprio l’Italia…

8.48 Primo match di una giornata colma di curling in questa giornata olimpica! Dopo la sfida degli azzurri contro la Norvegia torneranno sul ghiaccio il quartetto femminile, ancora alla ricerca della prima vittoria. In serata poi Retornaz e compagni affronteranno il secondo incontro della giornata contro il battibile quartetto ceco.

8.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Italia e Norvegia. Il match, che si giocherà nel Cortina Curling Olympic Stadium, comincerà alle 9.05, fra 20 minuti!.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta partita degli azzurri nel torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici invernai di Milano Cortina 2026. L’Italia affronterà nel Cortina Curling Olympic Stadium il quartetto norvegese.

La partita fra Italia e Norvegia, valida per il quarto turno del torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, comincerà alle 9.05. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti, buon divertimento!