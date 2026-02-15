LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc favorita, Sieff per la top15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova femminile su trampolino grande da Predazzo, che chiude le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda le donne volanti.

Se ieri Domen Prevc non ha deluso, seppur con qualche patema di troppo, le grandi aspettative della spedizione della Slovenia a Predazzo, oggi tocca alla sorellina Nika. Quest’ultima si è fregiata dell’argento nella gara su trampolino piccolo, uscendone in lacrime dopo il salto di Stroem che valse l’oro. Poi si è riscattata con due grandi salti nella prova mista, valsa un oro, mentre oggi deve provare a vincere il primo oro olimpico della carriera.

Tutte le pressioni saranno quindi su di lei, ma attenzione alle norvegesi che sono caldissime! In particolare ci sono Anna Odine Stroem e Eirin Maria Kvandal, che magari non avranno la continuità di Prevc, ma che sono pericolosissime sul salto secco. Saranno della partita anche le nipponica Maruyama, bronzo sul piccolo. Per l’Italia si spera che Annika SIEFF possa ripetersi sui livelli della gara di mercoledì scorso. L’obiettivo è entrare nelle prime 15!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prova femminile su trampolino grande da Predazzo, che chiude il programma femminile di salto con gli sci. La prima serie partirà alle ore 18:45, la seconda poco prima delle 20. Vi aspettiamo!