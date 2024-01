LIVE Tour de Ski 2024, 20 km Dobbiaco in DIRETTA: gli azzurri iniziano l’anno cercando una rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2023-2024, la 20 km pursuit a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 in programma a Dobbiaco. Si tratta del terzo di sette appuntamenti (l’ultimo in programma in Val Pusteria) della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si disputa tutta tra Italia e Svizzera. E’ la XVIII edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo. Oggi sono in programma le gare ad inseguimento: partenza in base ai distacchi della classifica generale e dunque alla fine il responso del traguardo di Dobbiaco corrisponderà con la classifica generale al termine delle prime tre tappe.

Le due 10 km vinte dai finlandesi Niskanen e Hyvarinen, come previsto, hanno sparigliato le carte in classifica, anche se sia in campo maschile che in quello femminile la situazione è piuttosto fluida. I due leader della generale sono Jessie Diggins in campo femminile ed Eric Valnes tra gli uomini, due atleti che hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo ma gli avversrai non mancano di certo per entrambi.

In campo maschile si preannuncia una possibile battaglia a due tra Valnes e Amundsen che hanno un vantaggio considerevole su chi insegue e sono due specialisti della tecncina libera e potrebbero fare leva sul vantaggio per aumentarlo in corso d’opera. Alle loro spalle può francamente accadere di tutto con atleti in grado di rimontare da dietro e qualcuno dei battistrada che potrebbe non trovarsi a proprio agio con la tecnica libera. Questa la classifica generale prima della gara odierna: Valnes in testa, 2) Amundsen a 4″, 3) Ogden a 28″, 4) Hyvarinen a 38″, 5) Vuorinen a 53″, 6) Burman a 1’09”, 7) Poromaa a 1’18”, 8) Pellegrino e Nyenget a 1’24”, 10) Klee e Moch a 1’25”. Attenzione agli svedesi. In casa Italia Federico Pellegrino cercherà di difendere la top 10 nella generale, nonostante una condizione non straordinaria e la sfortuna che ieri gli ha fatto perdere tanto tempo nel finale a causa della lieve nevicata che ha rallentato la pista. per il resto al via una squadra ben nutrita con Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo, Michael Hellweger.

Non si può prescindere dall’elenco dei grandi assenti che oggi sarebbero stati sicuramente protagonisti in campo maschile: non ci saranno i norvegesi Johannes Hoesfjot Klaebo, Simen Hegstad Krüger e Sjur Roethe, lontani dalla migliore condizione gli svedesi Calle Halfvarsson e, in campo femminile, Ebba Andersson, che fino a qualche giorno fa erano alle prese con il Covid, assenti anche Moa Lundgren ed Emil Danielsson e un atleta che sarebbe partito con i favori del pronostico oggi, il finlandese Iivo Niskanen. Già queste assenze abbassano in modo notevole il livello della competizione, soprattutto in campo maschile dove le assenze di Klaebo e Niskanen sono un fattore.

In campo femminile le sorprese non sono certo mancate nelle prime due giornate di gara, anche se la prima della classe nella generale è la favorita della vigilia, Jessie Diggins che ieri è riuscita a salire sul podio a tecnica classica e oggi potrebbe trovarsi a fare da lepre nella tecnica che predilige. Alcune delle atlete più vicine a Diggins in classifica (Niskanen, Hennig, Carl, Brennan su tutte) sono più specialiste della tecnica classica e dunque dovranno impostare la gara sulla difensiva, mentre le svedesi Linn Svahn e Jonna Sundling proveranno a restare in corsa su una distanza che non si addice alle loro caratteristiche di sprinter, mentre Frida Karlsson e Ebba Andersson, che non è al meglio, che se la cavano benissimo in libera, sono lontane circa un minuto in classifica che si potrebbe rimescolare in modo importante. Questa la generale prima della gara odierna: Diggins, a 7″ Carl, a 11″ Svahn, a 19″ Sundling, a 28″ Niskanen, a 35″ Brennan, a 38″ Ribom, a 58″ Hennig.

L’obiettivo delle azzurre, in particolare Caterina Ganz, buona protagonista della prima parte della Coppa ma deludente ieri, fuori dalle prime 30, è centrare la zona punti. Al via anche, a meno di rinunce dell’ultima ora, Federica Sanfilippo, Nicole Monsorno, Anna Comarella, Nadine Laurent, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, ieri tutte al di sotto delle aspettative e oggi chiamate ad un pronto riscatto.

