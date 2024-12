Salto con gli sci: Daniel Tschofenig conquista Wisla su Deschwanden e Paschke

Va in archivio la prima delle due gare di Coppa del Mondo di salto con gli sci previste a Wisla per questo fine settimana. Come già nella giornata di ieri, anche oggi l’HS134 polacco si rivela felice per Daniel Tschofenig, che porta a casa la competizione guidando sia nella prima che nella seconda serie. Non un dominio, resta chiaro, ma i 132 metri nella prima serie e 135.5 (unico oltre l’HS) nella seconda bastano e avanzano per il 276.8 finale.

Alle sue spalle lo svizzero Gregor Deschwanden, che sfiora la rimonta con un grande secondo salto (più corto, ma anche più efficace) e va a 275.4 davanti al tedesco Pius Paschke, che arriva sempre a 127 metri e fa di necessità virtù, arrivando a quota 273.9 e dimostrandosi nel complesso comunque sempre in un ottimo momento.

Quarta posizione occupata da Jan Hoerl, anche lui in risalita con un aiuto dalla compensazione nella seconda serie: sono 271.3 i suoi punti, con otto decimi di vantaggio sul primo dei norvegesi, Kristoffer Eriksen Sundal, quinto a quota 270.5 (e lo era già nella serie d’apertura).

Alle sue spalle l’altro norge Halvor Egner Granerud, che chiude a 265.8 con tre decimi di vantaggio su uno Stefan Kraft versione risalita dal 12° posto. Dietro l’austriaco c’è il tedesco Karl Geiger, che con 264.5 riesce a trovarsi davanti per un solo decimo al terzo dei norvegesi, Fredrik Villumstad. Chiude la top ten il vero deluso di giornata, Ren Nikaido: per il giapponese si passa dalla terza posizione della prima serie a quota 135.8 a un salto sostanzialmente bucato nella seconda, che come conseguenza ha 262.5 punti invece di almeno una decina in più.