Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2023-2024: Jessie Diggins leader, Caterina Ganz miglior azzurra

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA 347

2 BRENNAN Rosie USA 330

3 RIBOM Emma SWE 324

4 ANDERSSON Ebba SWE 302

5 ILAR Moa SWE 288

6 KARLSSON Frida SWE 285

7 CARL Victoria GER 242

8 WENG Lotta Udnes NOR 218

9 HENNIG Katharina GER 213

10 SUNDLING Jonna SWE 199

33 GANZ Caterina ITA 82

49 FRANCHI Francesca ITA 44

64 COMARELLA Anna ITA 18

CLASSIFICA SPRINT

1 RIBOM Emma SWE 110

2 SUNDLING Jonna SWE 107

3 KARLSSON Frida SWE 93

4 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 90

5 JOENSUU Jasmi FIN 90

6 SVAHN Linn SWE 80

7 DIGGINS Jessie USA 72

8 KERN Julia USA 69

9 BRENNAN Rosie USA 69

10 HENNIG Katharina GER 63

30 GANZ Caterina ITA 22

CLASSIFICA DISTANCE

1 ANDERSSON Ebba SWE 302

2 ILAR Moa SWE 288

3 DIGGINS Jessie USA 275

4 BRENNAN Rosie USA 261

5 CARL Victoria GER 224

6 RIBOM Emma SWE 214

7 WENG Lotta Udnes NOR 203

8 WENG Heidi NOR 195

9 KARLSSON Frida SWE 192

10 SLIND Astrid Oeyre NOR 188

32 GANZ Caterina ITA 60

37 FRANCHI Francesca ITA 44

50 COMARELLA Anna ITA 18

