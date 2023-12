Sci di fondo, Tour de Ski femminile 2024. Svezia e Usa pronti a darsi battaglia per il successo finale

L’edizione numero 18 del Tour de Ski andrà in scena solamente fra Italia e Svizzera. Non ci sarà alcuna tappa tedesca nella versione 2023-24 dell’unico evento multi stage dello sci di fondo a essere sopravvissuto. Pertanto, si farà la spola tra il Südtirol, i Grigioni e il Trentino.

Si partirà da Dobbiaco con una sprint a tecnica libera, una prova distance contro il cronometro in passo alternato e un inseguimento a skating). Dopodiché trasferimento a Davos per una seconda sprint a tecnica libera e un inseguimento a tecnica classica. Chiusura in Val di Fiemme con una partenza in linea in alternato e la scalata del Cermis.

Se guardiamo a quanto accaduto tra fine novembre e inizio dicembre, si annuncia un duello per il successo tra le fondiste svedesi e quelle americane (una in particolare, sarebbe pedante indicarne il nome). Norvegesi, tedesche e finlandese partono dalla seconda fila e devono sperare in qualche malanno altrui per ergersi a protagoniste. In ogni caso, la fase iniziale della stagione è già stata caratterizzata da qualche imprevisto di sorta. Dunque, occhio.

TOUR DE SKI FEMMINILE – I DATI

Maggior numero di vittorie

4 – KOWALCZYK Justyna {POL} (2010, 2011, 2012, 2013)

Donne in attività già vincitrici del Tour de Ski

3 – WENG Heidi {NOR} (2017, 2018)

1 – ØSTBERG Ingvild Flugstad {NOR} (2019)

1 – DIGGINS Jessica {USA} (2021)

1 – NEPRYAEVA Natalia {RUS} (2022)

1 – KARLSSON Frida {SWE} (2023)

Vittorie per nazione

7 – Norvegia

4 – Polonia

2 – Finlandia

2 – Svezia

1 – Stati Uniti

1 – Russia

Miglior risultato italiano

3° POSTO – FOLLIS Arianna (2008, 2010)

3° POSTO – LONGA Marianna (2011)

TOUR DE SKI FEMMINILE, ALBO D’ORO

2007 : 1) KUITUNEN, 2) Bjørgen, 3) Shevchenko

2008 : 1) KALLA, 2) Kuitunen, 3) Follis

2009 : 1) KUITUNEN, 2) Saarinen, 3) Majdic

2010 : 1) KOWALCZYK, 2) Majdic, 3) Follis

2011 : 1) KOWALCZYK, 2) Johaug, 3) Longa

2012 : 1) KOWALCZYK, 2) Bjørgen, 3) Johaug

2013 : 1) KOWALCZYK, 2) Johaug, 3) Steira

2014 : 1) JOHAUG, 2) Jacobsen, 3) Weng H.

2015 : 1) BJØRGEN, 2) Johaug, 3) Weng H.

2016 : 1) JOHAUG, 2) Østberg, 3) Weng H.

2017 : 1) WENG H., 2) Pärmäkoski, 3) Nilsson

2018 : 1) WENG H., 2) Østberg, 3) Diggins

2019 : 1) ØSTBERG, 2) Nepryaeva, 3) Pärmäkoski

2020 : 1) JOHAUG, 2) Nepryaeva, 3) Østberg

2021 : 1) DIGGINS, 2) Stupak, 3) Andersson

2022 : 1) NEPRYAEVA, 2) Andersson, 3) Weng H.

2023 : 1) KARLSSON, 2) Niskanen, 3) Weng T.U.

Foto: La Presse

