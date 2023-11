Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024: programma e tutte le date

Scatterà nel fine settimana da Ruka, in Finlandia, sede del classico opening stagionale, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: dodici tappe più l’ormai celeberrimo Tour de Ski comporranno il calendario delle gare per l’annata che sta per partire.

L’Italia sarà protagonista del calendario 2023-2024 proprio nel corso del Tour de Ski, a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, con due delle tre sedi di gare, ovvero Dobbiaco e Val di Fiemme, inframmezzate dalle gare di Davos, in Svizzera, che completeranno la manifestazione.

Per il resto a dicembre si gareggerà tra Svezia (Gällivare ed Östersund) e Norvegia (Trondheim), mentre a gennaio saranno protagoniste Germania (Oberhof) e Svizzera (Goms). Trasferta in Nord America a febbraio tra Canada (Canmore) ed USA (Minneapolis), chiusura a marzo col ritorno in Nord Europa tra Finlandia (Lahti), Norvegia (Oslo e Drammen) e Svezia (Falun).

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2023-2024

24-26 novembre 2023 Ruka (Finlandia)

02-03 dicembre 2023 Gällivare (Svezia)

09-10 dicembre 2023 Östersund (Svezia)

15-17 dicembre 2023 Trondheim (Norvegia)

30 dicembre-07 gennaio 2024 FIS Tour de Ski FIS

30 dicembre-01 gennaio 2024 Toblach (Italia)

03-04 gennaio 2024 Davos (Svizzera)

06-07 gennaio 2024 Val Di Fiemme (Italia)

19-21 gennaio 2024 Oberhof (Germania)

26-28 gennaio 2024 Goms (Svizzera)

09-13 febbraio 2024 Canmore (Canada)

17-18 febbraio 2024 Theodore Wirth Park, Minneapolis (USA)

01-03 marzo 2024 Lahti (Finlandia)

09-10 marzo 2024 Oslo (Norvegia)

12 marzo 2024 Drammen (Norvegia)

15-17 marzo 2024 Falun (Svezia)

