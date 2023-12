Tour de Ski oggi, 10 km Dobbiaco 2023: orari 31 dicembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Secondo giro di Tour de Ski a Dobbiaco. Dopo la sprint di ieri, in cui a festeggiare sono stati Lucas Chanavat per la Francia e Linn Svahn per la Svezia, si gareggia in tecnica classica con partenza a intervalli nella 10 km che può iniziare a definire alcuni rapporti di forza.

Se tra le donne il discorso si può legare a svedesi, Diggins e outsider non necessariamente tali, per il campo maschile, pur mancando Klaebo, è quasi superfluo rimarcare come i punti di forza siano tutti in mano alla Norvegia, che dopo aver vissuto un’insolita giornata senza podio ieri punta alla rivincita in grande stile. Ancora molto numeroso il gruppo italiano al via, con però le speranze di risultato che lasciano un po’ a desiderare.

La seconda tappa del Tour de Ski 2023, corrispondente alla 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, sarà visibile in diretta tv per entrambe le competizioni su Eurosport 1 e su RaiSport+ HD. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOUR DE SKI OGGI

Domenica 31 dicembre

Ore 12:15 10 km tc femminile Dobbiaco (Italia) – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 15:00 10 km tc maschile Dobbiaco (Italia) – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA 10 KM DOBBIACO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

10 KM DOBBIACO: ITALIANI IN GARA

UOMINI – 1 Giandomenico Salvadori, 9 Simone Daprà, 13 Elia Barp, 18 Davide Graz, 19 Dietmar Noeckler, 27 Francesco De Fabiani, 41 Alessandro Chiocchetti, 42 Michael Hellweger, 44 Federico Pellegrino, 47 Martino Carollo, 67 Paolo Ventura

DONNE – 7 Caterina Ganz, 33 Federica Sanfilippo, 37 Nadine Laurent, 41 Iris de Martin Pinter, 55 Martina Di Centa, 57 Anna Comarella, 61 Nicole Monsorno

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci di fondo su OA Sport...