Salto con gli sci, Paschke vince gara-2 a Wisla e allunga nella generale. Insam fuori dalla zona punti

Pius Paschke si conferma nella forma della vita e si impone nella seconda competizione del weekend sul trampolino grande di Wisla, sede della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Quarta vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore per il veterano tedesco, che riallunga così in classifica generale conservando il pettorale giallo grazie a tre affermazioni in sei gare.

Paschke ha dettato legge sul Large Hill polacco firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e totalizzando 298.6 punti, uno score che gli ha consentito di rifilare ben 8.5 punti al secondo classificato Jan Hoerl. Quest’ultimo guida un terzetto austriaco composto anche da Stefan Kraft e Daniel Tschofenig, rispettivamente terzo e quarto a 12.5 e 13.6 punti dalla vetta.

Chiudono la top10 lo sloveno Timi Zajc, il giapponese Ren Nikaido, il tedesco Andreas Wellinger, il norvegese Kristoffer Sundal, lo svizzero Gregor Deschwanden ed il norvegese Marius Lindvik. Fuori dalla zona punti l’unico azzurro qualificato per questa gara, Alex Insam, eliminato nella prima serie con un negativo 37° posto.