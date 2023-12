Tour de Ski 2024: Chanavat e Chappaz festeggiano a Dobbiaco nella sprint, Hellweger e Pellegrino fuori in semifinale

Lucas Chanavat è il primo vincitore e leader dell’edizione 2024 del Tour de Ski. Il francese vince la sprint a tecnica libera di Dobbiaco, chiudendo la finale in 2’35″75 dopo averla dominata insieme al connazionale Julez Chappaz, indietro di 22 centesimi. Una festa totale francese, insomma, nel giorno in cui Klaebo non c’è per rinuncia in termini assoluti.

Nella finale, Chappaz e Chanavat si mettono davanti e ci restano, mentre Amundsen rompe un bastone sulla salita e Grond decide che non è il caso di lottare più. La doppietta arriva, con Chanavat che vince davanti a Chappaz e all’USA Ben Ogden, che con 2’36″24 tiene dietro di tre decimi Erik Valnes. Niente podio per la Norvegia, insomma, con Valerio Grond che è quinto per la Svizzera a 11″54, mentre si attende quasi mezzo minuto (28″56) per Harald Oestberg Amundsen.

Fuori prima della finale tutti gli italiani. In particolare, va meglio a Michael Hellweger e Federico Pellegrino, con il secondo che però conferma il brutto periodo di forma. Entrambi non hanno mai reali chance di andare all’ultimo atto, il poliziotto di Nus molla prima della fine e il suo connazionale è svantaggiato nella lotta per il terzo posto e l’eventuale ripescaggio. I tempi dei due valgono rispettivamente il 9° e l’11° posto assoluti.

Fuori nei quarti, invece, Elia Barp, Davide Graz e Alessandro Chiocchetti. Situazioni ben diverse, le loro: Barp non riesce a superare Taugboel e Jay ed è quarto nella sua batteria, la seconda, Graz rimane con Pellegrino e Jenssen nel quinto quarto, ma non ha lo spunto giusto e rimane terzo, per Chiocchetti sono invece tutti troppo forti nella quarta ed è ultimo. In totale Graz 15°, Barp 20° e Chiocchetti 29°.

Foto: Pierre Teyssot / Shutterstock.com

