Tour de Ski 2024, Linn Svahn brucia Jonna Sundling nella sprint tl di Dobbiaco. 18ma Nicole Monsorno

Doppietta svedese nella sprint in tecnica libera di Dobbiaco, in Italia, gara d’apertura del Tour de Ski 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: successo nella finale femminile di Linn Svahn davanti a Jonna Sundling, con la norvegese Kristine Stavaas Skistad terza, mentre vengono eliminate nei quarti di finale Nicole Monsorno e Caterina Ganz, le quali chiudono rispettivamente in 18ma ed in 29ma posizione assoluta.

La finale viene vinta dalla svedese Linn Svahn, che trionfa in 3’01″22, andando a bruciare la connazionale Jonna Sundling, seconda a 0″07, unica a contenderle il successo fino all’ultimo, mentre sale sul gradino più basso del podio la norvegese Kristine Stavaas Skistad, terza a 0″29, la quale rimonta e supera nella dirittura d’arrivo l’altra svedese Emma Ribom, quarta a 0″52. Più staccata la svizzera Nadine Faehndrich, quinta a 1″34, infine chiude sesta l’ennesima svedese, Johanna Hagstroem, con un ritardo di 8″75.

Nelle semifinali superano il turno ben quattro svedesi, ovvero Linn Svahn, Jonna Sundling, Emma Ribom e Johanna Hagstroem, alle quali si aggiungono la norvegese Kristine Stavaas Skistad e l’elvetica Nadine Faehndrich, mentre escono di scena le statunitensi Jessie Diggins e Julia Kern, eliminate rispettivamente in nona ed undicesima posizione.

Nei quarti di finale escono di scena le due azzurre giunte tra le prime 30 al mattino: Nicole Monsorno col pettorale 22 è quarta nella terza serie e termina 18ma, mentre Caterina Ganz, col 28, finisce al sesto posto nella seconda batteria e si classifica in 29ma piazza. Tra le migliori delle qualificazioni superano il turno tutte le prime otto del mattino e non vi sono eliminazioni eccellenti.

